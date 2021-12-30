Салат со свеклой и фетой заменит 'Оливье' с майонезом на новогоднем столе

НОВОГОДНИЙ САЛАТ СО СВЕКЛОЙ И ФЕТОЙ

Если что, это тот самый салат, который заменит один из многочисленных с майонезом на вашем новогоднем столе. Уже можно сохранять, он элементарный и безумно вкусный!

Ингредиенты:

– Свёкла отваренная — 200 гр

– Фета — 100 гр

– Апельсин — 150 гр

– Грецкий орех — 50 гр

– Листья салата

– Куриный бульон — 50 гр

Этот салат очень удобно собирать руками! Все ингредиенты должны быть крупно нарезаны — важно здесь не рубить их мелко и не смешивать вкусы. Каждый кусочек часть гармонии – но самостоятельный. В перчатках очень удобно ломать фету — тогда она именно ломается, не мажется по пальцах.

Видео дня

Первым делом займемся орехами — их нужно подробить. Делюсь лайфхаком — чтобы не собирать потом по всей кухне орехи, положите их в пакет-слайдер, застегните его, и с помощью скалки аккуратно измельчите.

Нарезаем все ингредиенты крупно, собираем салат, как на видео. Выкладываем сверху листья салата и заправляем куриным бульоном.

Да-да, не майонезом.

Поверьте, вас очень удивит результат.

Сохраняйте рецепт и с наступающим вас!