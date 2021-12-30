Салат со свеклой и фетой заменит "Оливье" с майонезом на новогоднем столе
НОВОГОДНИЙ САЛАТ СО СВЕКЛОЙ И ФЕТОЙ
Если что, это тот самый салат, который заменит один из многочисленных с майонезом на вашем новогоднем столе. Уже можно сохранять, он элементарный и безумно вкусный!
Ингредиенты:
– Свёкла отваренная — 200 гр
– Фета — 100 гр
– Апельсин — 150 гр
– Грецкий орех — 50 гр
– Листья салата
– Куриный бульон — 50 гр
Этот салат очень удобно собирать руками! Все ингредиенты должны быть крупно нарезаны — важно здесь не рубить их мелко и не смешивать вкусы. Каждый кусочек часть гармонии – но самостоятельный. В перчатках очень удобно ломать фету — тогда она именно ломается, не мажется по пальцах.
Первым делом займемся орехами — их нужно подробить. Делюсь лайфхаком — чтобы не собирать потом по всей кухне орехи, положите их в пакет-слайдер, застегните его, и с помощью скалки аккуратно измельчите.
Нарезаем все ингредиенты крупно, собираем салат, как на видео. Выкладываем сверху листья салата и заправляем куриным бульоном.
Да-да, не майонезом.
Поверьте, вас очень удивит результат.
Сохраняйте рецепт и с наступающим вас!
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...