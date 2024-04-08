Салат "Столичный", альтернатива традиционному оливье, но гораздо вкуснее: рецепт блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
492
Рецепт салата

Салат оливье любят и умеют готовить все. Но если вам надоело классическое блюдо, очень просто можно заменить некоторые ингредиенты в нем – и вы получите еще более вкусное блюдо.

Что приготовить вместо оливье

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата "Столичный", который по вкусу напоминает оливье.

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты:

  • отварной картофель (средний) – 3 шт.
  • отварные яйца – 4-5 шт.
  • консервированные огурцы – 5-6 шт.
  • отварная курица – 250 г
  • отварная говядина – 150 г
  • майонез – 70 г
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца, картофель и мясо отварите и нарежьте.

Приготовление салата

2. Огурцы измельчите и добавьте к другим ингредиентам.

С чем приготовить вкусный салат

3. Посолите, поперчите по вкусу и добавьте майонез.

Готовый сытный и вкусный салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты