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Салат "Столичный", альтернатива традиционному оливье, но гораздо вкуснее: рецепт блюда на каждый день
Салат оливье любят и умеют готовить все. Но если вам надоело классическое блюдо, очень просто можно заменить некоторые ингредиенты в нем – и вы получите еще более вкусное блюдо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата "Столичный", который по вкусу напоминает оливье.
Ингредиенты:
- отварной картофель (средний) – 3 шт.
- отварные яйца – 4-5 шт.
- консервированные огурцы – 5-6 шт.
- отварная курица – 250 г
- отварная говядина – 150 г
- майонез – 70 г
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца, картофель и мясо отварите и нарежьте.
2. Огурцы измельчите и добавьте к другим ингредиентам.
3. Посолите, поперчите по вкусу и добавьте майонез.
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