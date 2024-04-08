Салат оливье любят и умеют готовить все. Но если вам надоело классическое блюдо, очень просто можно заменить некоторые ингредиенты в нем – и вы получите еще более вкусное блюдо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата "Столичный", который по вкусу напоминает оливье.

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Ингредиенты:

отварной картофель (средний) – 3 шт.

отварные яйца – 4-5 шт.

консервированные огурцы – 5-6 шт.

отварная курица – 250 г

отварная говядина – 150 г

майонез – 70 г

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца, картофель и мясо отварите и нарежьте.

2. Огурцы измельчите и добавьте к другим ингредиентам.

3. Посолите, поперчите по вкусу и добавьте майонез.

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