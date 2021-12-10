Салат 'Светофор' к новогоднему столу: добавьте красок в свое празднование

Дополнить уютное семейное новогоднее празднование нужно яркими блюдами. Рядом с традиционными оливье и "Шубой" очень эффектно будет выглядеть цветной салат "Светофор". Удачное сочетание простых ингредиентов, интересный вкус и элементарное приготовление точно найдет своих поклонников среди ваших гостей.

Идея приготовления опубликована на странице cook_storiess в Instagram.

Ингредиенты:

отварное мясо курицы – 300 г

помидоры – 2 шт

концервированный горошек – 1 банка

морковь по-корейски – 250 г

свежий огурец – 1 шт

яйца – 3 шт

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твердый сыр – 150 г

майонез

Способ приготовления:

1. Ингредиенты измельчить: курицу на волокна, помидоры и огурец кубиками, яйцо и сыр и мелкую терку.

2. Если помидор жидкий, его нужно отжать.

3. Положить слоями в последовательности, в которой перечислены ингредиенты.

4. Можно производить не слоями, а на большой тарелке кусочками. Посредине положить майонез и при подаче перемешать.

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