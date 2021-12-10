Салат "Светофор" к новогоднему столу: добавьте красок в свое празднование
Дополнить уютное семейное новогоднее празднование нужно яркими блюдами. Рядом с традиционными оливье и "Шубой" очень эффектно будет выглядеть цветной салат "Светофор". Удачное сочетание простых ингредиентов, интересный вкус и элементарное приготовление точно найдет своих поклонников среди ваших гостей.
Идея приготовления опубликована на странице cook_storiess в Instagram.
Ингредиенты:
отварное мясо курицы – 300 г
помидоры – 2 шт
концервированный горошек – 1 банка
морковь по-корейски – 250 г
свежий огурец – 1 шт
яйца – 3 шт
твердый сыр – 150 г
майонез
Способ приготовления:
1. Ингредиенты измельчить: курицу на волокна, помидоры и огурец кубиками, яйцо и сыр и мелкую терку.
2. Если помидор жидкий, его нужно отжать.
3. Положить слоями в последовательности, в которой перечислены ингредиенты.
4. Можно производить не слоями, а на большой тарелке кусочками. Посредине положить майонез и при подаче перемешать.
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