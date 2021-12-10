Салат "Светофор" к новогоднему столу: добавьте красок в свое празднование

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
543
Салат 'Светофор' к новогоднему столу: добавьте красок в свое празднование

Дополнить уютное семейное новогоднее празднование нужно яркими блюдами. Рядом с традиционными оливье и "Шубой" очень эффектно будет выглядеть цветной салат "Светофор". Удачное сочетание простых ингредиентов, интересный вкус и элементарное приготовление точно найдет своих поклонников среди ваших гостей.

Идея приготовления опубликована на странице cook_storiess в Instagram.

Ингредиенты:

  • отварное мясо курицы – 300 г

  • помидоры – 2 шт

Приготовление салата

  • концервированный горошек – 1 банка

  • морковь по-корейски – 250 г

  • свежий огурец – 1 шт

  • яйца – 3 шт

Яйца для блюда
Видео дня

  • твердый сыр – 150 г

  • майонез

Майонез для заправки

Способ приготовления:

1. Ингредиенты измельчить: курицу на волокна, помидоры и огурец кубиками, яйцо и сыр и мелкую терку.

2. Если помидор жидкий, его нужно отжать.

Нарезанная курица для салата

3. Положить слоями в последовательности, в которой перечислены ингредиенты.

4. Можно производить не слоями, а на большой тарелке кусочками. Посредине положить майонез и при подаче перемешать.

Корейская морковь для блюда

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты