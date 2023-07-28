"Тещин язык" – это консервированный овощной салат, который готовят именно в июле-августе из кабачков или баклажанов. Это очень сочная и пикантная закуска, которая зимой станет отличным дополнением к картофелю или каше. Или можно просто есть в прикуску с хлебом.

Идея приготовления салата "Тещин язык" на зиму опубликована на странице блоггера Юлии с ником 30_sotok в Instagram. Проварить овощи в маринаде нужно всего 20 минут.

Ингредиенты для маринада:

1 стакан масла

2 ст.л. соли

0,5 стакана уксуса

1 стакан сахара

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Способ приготовления маринада:

1. Влить все в емкость, где будете варить салат и прокипятить 10 минут.

2. Добавить 0,5л томатного соуса.

Основные ингредиенты:

3 большие морковки

100 г чеснока

1-2 жгучих перца (по желанию). Можно заменить на черный молотый, душистый и гвоздику молотую.

3 кг кабачков

Способ приготовления:

1. Морковь с чесноком и перцем перекрутить.

2. Кабачки порезать кружочками.

3. Положить все овощи в маринад.

4. Проварить все 20 минут.

5. Разложить по стерилизованным банкам и укутать до охлаждения.

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