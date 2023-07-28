Салат "Тещин язык" из кабачков на зиму: как приготовить популярную закуску
"Тещин язык" – это консервированный овощной салат, который готовят именно в июле-августе из кабачков или баклажанов. Это очень сочная и пикантная закуска, которая зимой станет отличным дополнением к картофелю или каше. Или можно просто есть в прикуску с хлебом.
Идея приготовления салата "Тещин язык" на зиму опубликована на странице блоггера Юлии с ником 30_sotok в Instagram. Проварить овощи в маринаде нужно всего 20 минут.
Ингредиенты для маринада:
- 1 стакан масла
- 2 ст.л. соли
- 0,5 стакана уксуса
- 1 стакан сахара
Способ приготовления маринада:
1. Влить все в емкость, где будете варить салат и прокипятить 10 минут.
2. Добавить 0,5л томатного соуса.
Основные ингредиенты:
- 3 большие морковки
- 100 г чеснока
- 1-2 жгучих перца (по желанию). Можно заменить на черный молотый, душистый и гвоздику молотую.
- 3 кг кабачков
Способ приготовления:
1. Морковь с чесноком и перцем перекрутить.
2. Кабачки порезать кружочками.
3. Положить все овощи в маринад.
4. Проварить все 20 минут.
5. Разложить по стерилизованным банкам и укутать до охлаждения.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: