Салат "Тещин язык" из кабачков на зиму: как приготовить популярную закуску

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Салат 'Тещин язык' из кабачков на зиму: как приготовить популярную закуску

"Тещин язык" – это консервированный овощной салат, который готовят именно в июле-августе из кабачков или баклажанов. Это очень сочная и пикантная закуска, которая зимой станет отличным дополнением к картофелю или каше. Или можно просто есть в прикуску с хлебом.

Идея приготовления салата "Тещин язык" на зиму опубликована на странице блоггера Юлии с ником 30_sotok в Instagram. Проварить овощи в маринаде нужно всего 20 минут.

Салат ''Тещин язык'' из кабачков на зиму: как приготовить популярную закуску

Ингредиенты для маринада:

  • 1 стакан масла
  • 2 ст.л. соли
  • 0,5 стакана уксуса
  • 1 стакан сахара
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Способ приготовления маринада:

Салат ''Тещин язык'' из кабачков на зиму: как приготовить популярную закуску

1. Влить все в емкость, где будете варить салат и прокипятить 10 минут.

2. Добавить 0,5л томатного соуса.

Салат ''Тещин язык'' из кабачков на зиму: как приготовить популярную закуску

Основные ингредиенты:

  • 3 большие морковки
  • 100 г чеснока
  • 1-2 жгучих перца (по желанию). Можно заменить на черный молотый, душистый и гвоздику молотую.
  • 3 кг кабачков

Способ приготовления:

 

1. Морковь с чесноком и перцем перекрутить.

2. Кабачки порезать кружочками.

3. Положить все овощи в маринад.

Салат ''Тещин язык'' из кабачков на зиму: как приготовить популярную закуску

4. Проварить все 20 минут.

5. Разложить по стерилизованным банкам и укутать до охлаждения.

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