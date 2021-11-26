Салат 'Цезарь' и секреты домашнего майонеза

А вы знали, что салат "Цезарь" начинается с домашнего майонеза? Именно этот ингредиент является залогом успешной заправки для салата, а значит и всего блюда.

Цезарь – самый простой салат, если все сделать правильно, и самый не вкусный, если просто зайти в магазин, все для него купить и смешать в тарелке. Поскольку в него входит всего несколько ингредиентов, нужно максимально проследить за их качеством и правильностью.

Начнем с одноименной заправки "Цезарь" для салата.

домашний майонез (250 гр., 3 мин) - 100 мл.

оливкового масла - 100 мл.

виноградного масла - 1 яйцо комнатной температуры (!!!)

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1 ч. ложка дижонской горчицы

щепотка соли, перца

Приготовление:

Смешать все ингредиенты в емкости для взбивания в блендере. Взбивать 1-2 минуты до загустения. Хранить в стеклянной таре, срок годности 2 недели.

Ингредиенты заправки "Цезарь" (150-200 гр., 3 мин)

1 ст. ложка сока лимона

1 ст. ложка соуса Ворчестер

1 ст. ложка пасты из анчоусов (изрубленные анчоусы)- классический, но очень специфический ингредиент, я его часто пропускаю

2 ст. ложки домашнего майонеза

30 – 40 гр. тертого пармезана (1 ст. ложка)

1 зубчик чеснока

свежемолотый перец

Зубчик чеснока натереть на самой мелкой терочке/ продавить через чеснокодавку, добавить все остальные ингредиенты и размешать до однородности.

Срок хранения в стеклянной таре 2 недели.

Крутоны (10 мин)

4 веточки чебреца/ розмарина

2 зубчика чеснока

3- 4 ст. ложки оливкового масла

вкусный хлеб (желательно на закваске, пористый)

соль перец

Разогреть сковороду, добавить оливковое масло, чеснок прямо в шелухе слегка придавив его ножом предварительно, травки.

Хлеб нарезать кубиками, посолить и поперчить.

Когда по кухне поползут ароматы чеснока и чебреца добавить к ним хлеб, так что бы он лег в один слой и жарить на большом огне постоянно помешивая до золотистой корочки.

Очень важно выбрать правильные листья салата для "Цезаря". Классический и самый удачный вариант, на мой взгляд, это салат ромен. Когда вы попробуете его свежим, ярко зеленым, хрустящим, то и не захотите рассматривать другие варианты.

Сыр - еще один очень важный ингредиент. Пармезан - коровий сыр, выдержанный не менее 12 месяцев, с его ярко выраженным вкусом и ароматом идеально подходит к такому салату.

Теперь нужно взять глубокую емкость, переместить в нее крупно нарезанные листья салата и щедро заправить соусом. Затем выложить листья с заправкой на тарелку, сверху выложить крутоны, сыр (тертый или стружку), немного свежемолотого перца и петрушки. Если вы хотите, чтобы из просто салата Цезарь стал полноценным обедом, добавьте к нему запеченную куриную грудку, креветки на гриле, вареное яйцо (куриное или перепелиное).

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