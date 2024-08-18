Салат "Цезарь" по-новому: каким оригинальным соусом заправить
Привычный салат "Цезарь" можно сделать гораздо вкуснее. К примеру, курицу можно заменить изысканными креветками. А для соуса отлично подходит авокадо. Вкус блюда получится очень легким и освежающим.
Идея приготовления салата "Цезарь" с соусом авокадо опубликована на странице фудблогера с ником nelly.cooking в Instagram.
Ингредиенты для соуса:
- яйца – 3 шт.
- авокадо – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- сливочный творог – 1 ст.л.
- лимонный сок – 2 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- перец
- соль
- салат айсберг
- пармезан
- креветки
- сухари
- томаты черри
- чеснок гранулированный
- смесь сушеных томатов
- масло
- перец
- соль
Способ приготовления:
1. Замариновать креветки: соль, перец, чеснок, растительное масло, смесь сушеных томатов.
2. Для соуса смешать отварные яйца, авокадо, соль, перец, сливочный сыр, лимонный сок, горчицу и взбить в блендере.
3. Креветки обжарить 2-3 минуты.
4. Нарезать салат айсберг, добавить помидоры черри, креветки, сухари (по желанию).
5. Заправить соусом из авокадо. Посыпать пармезаном.
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