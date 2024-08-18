Салат "Цезарь" по-новому: каким оригинальным соусом заправить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
81
Салат 'Цезарь' по-новому: каким оригинальным соусом заправить

Привычный салат "Цезарь" можно сделать гораздо вкуснее. К примеру, курицу можно заменить изысканными креветками. А для соуса отлично подходит авокадо. Вкус блюда получится очень легким и освежающим.

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Идея приготовления салата "Цезарь" с соусом авокадо опубликована на странице фудблогера с ником nelly.cooking в Instagram.

Салат ''Цезарь'' по-новому: каким оригинальным соусом заправить

Ингредиенты для соуса:

  • яйца – 3 шт.
  • авокадо – 1 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • сливочный творог – 1 ст.л.
  • лимонный сок – 2 ст.л.
  • горчица – 1 ч.л.
  • перец
  • соль
  • салат айсберг
  • пармезан
  • креветки
  • сухари
  • томаты черри
  • чеснок гранулированный
  • смесь сушеных томатов
  • масло
  • перец
  • соль

Способ приготовления:

Салат ''Цезарь'' по-новому: каким оригинальным соусом заправить

1. Замариновать креветки: соль, перец, чеснок, растительное масло, смесь сушеных томатов.

Салат ''Цезарь'' по-новому: каким оригинальным соусом заправить

2. Для соуса смешать отварные яйца, авокадо, соль, перец, сливочный сыр, лимонный сок, горчицу и взбить в блендере.

Салат ''Цезарь'' по-новому: каким оригинальным соусом заправить

3. Креветки обжарить 2-3 минуты.

Салат ''Цезарь'' по-новому: каким оригинальным соусом заправить

4. Нарезать салат айсберг, добавить помидоры черри, креветки, сухари (по желанию).

Салат ''Цезарь'' по-новому: каким оригинальным соусом заправить

5. Заправить соусом из авокадо. Посыпать пармезаном.

Салат ''Цезарь'' по-новому: каким оригинальным соусом заправить

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