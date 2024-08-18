Привычный салат "Цезарь" можно сделать гораздо вкуснее. К примеру, курицу можно заменить изысканными креветками. А для соуса отлично подходит авокадо. Вкус блюда получится очень легким и освежающим.

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Идея приготовления салата "Цезарь" с соусом авокадо опубликована на странице фудблогера с ником nelly.cooking в Instagram.

Ингредиенты для соуса:

яйца – 3 шт.

авокадо – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

сливочный творог – 1 ст.л.

лимонный сок – 2 ст.л.

горчица – 1 ч.л.

перец

соль

салат айсберг

пармезан

креветки

сухари

томаты черри

чеснок гранулированный

смесь сушеных томатов

масло

перец

соль

Способ приготовления:

1. Замариновать креветки: соль, перец, чеснок, растительное масло, смесь сушеных томатов.

2. Для соуса смешать отварные яйца, авокадо, соль, перец, сливочный сыр, лимонный сок, горчицу и взбить в блендере.

3. Креветки обжарить 2-3 минуты.

4. Нарезать салат айсберг, добавить помидоры черри, креветки, сухари (по желанию).

5. Заправить соусом из авокадо. Посыпать пармезаном.

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