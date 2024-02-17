Салат "Цезарь" актуальный в любой период года. А если вы хотите добавить новые вкусы в это блюдо – поэксперементируйте с заправкой. К примеру, добавьте анчоусы.

Идея приготовления салата "Цезарь" с особым соусом опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Вкус будет достаточно пикантный.

Ингредиенты:

листья салата ромен

половинка куриного филе

Видео дня

10 помидоров черри

10 перепелиных яиц

50 г. пармезана

2 ломтика тостового хлеба

Ингредиенты для соуса:

4 шт. анчоусов в масле

1 желток

1 зубчик чеснока

соль/перец – по вкусу

1 ч.л. с горкой сахара

1 ч.л. горчицы

2 ст.л. лимонного сока

150 мл. оливкового масла

20 г. пармезана

Ингредиенты для маринада для курицы:

приправа к курице

сладкая паприка

соль – по вкусу

1 ч.л. растопленного меда

2 ст.л. соевого соуса

немного горчицы – по желанию

Способ приготовления:

1. Для соуса анчоусы перетереть через сито, добавить натертый чеснок, соль и перец по вкусу, сахар, горчицу, лимонный сок и соединить.

2. Активно помешивая, постепенно добавить оливковое масло.

3. На этом этапе соус начнет густеть, чем больше оливкового масла – тем густее соус получается.

4. На финальном этапе добавить натертый пармезан, перемешать и поставить в холодильник.

5. Все компоненты для куриного маринада соединить и мариновать в них курицу минимум 10 минут.

6. Обжарить курицу на среднем огне.

7. На листья салата выложить курицу.

8. Сверху – разрезанные помидоры черри и перепелиные яйца.

9. Посыпать натертым пармезаном.

10. На сливочном масле обжарить кусочки тостового хлеба и выложить сверху на салат.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: