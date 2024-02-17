Салат "Цезарь" по-новому: все дело в заправке
Салат "Цезарь" актуальный в любой период года. А если вы хотите добавить новые вкусы в это блюдо – поэксперементируйте с заправкой. К примеру, добавьте анчоусы.
Идея приготовления салата "Цезарь" с особым соусом опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Вкус будет достаточно пикантный.
Ингредиенты:
- листья салата ромен
- половинка куриного филе
- 10 помидоров черри
- 10 перепелиных яиц
- 50 г. пармезана
- 2 ломтика тостового хлеба
Ингредиенты для соуса:
- 4 шт. анчоусов в масле
- 1 желток
- 1 зубчик чеснока
- соль/перец – по вкусу
- 1 ч.л. с горкой сахара
- 1 ч.л. горчицы
- 2 ст.л. лимонного сока
- 150 мл. оливкового масла
- 20 г. пармезана
Ингредиенты для маринада для курицы:
- приправа к курице
- сладкая паприка
- соль – по вкусу
- 1 ч.л. растопленного меда
- 2 ст.л. соевого соуса
- немного горчицы – по желанию
Способ приготовления:
1. Для соуса анчоусы перетереть через сито, добавить натертый чеснок, соль и перец по вкусу, сахар, горчицу, лимонный сок и соединить.
2. Активно помешивая, постепенно добавить оливковое масло.
3. На этом этапе соус начнет густеть, чем больше оливкового масла – тем густее соус получается.
4. На финальном этапе добавить натертый пармезан, перемешать и поставить в холодильник.
5. Все компоненты для куриного маринада соединить и мариновать в них курицу минимум 10 минут.
6. Обжарить курицу на среднем огне.
7. На листья салата выложить курицу.
8. Сверху – разрезанные помидоры черри и перепелиные яйца.
9. Посыпать натертым пармезаном.
10. На сливочном масле обжарить кусочки тостового хлеба и выложить сверху на салат.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: