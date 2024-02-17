Салат "Цезарь" по-новому: все дело в заправке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Салат 'Цезарь' по-новому: все дело в заправке

Салат "Цезарь" актуальный в любой период года. А если вы хотите добавить новые вкусы в это блюдо – поэксперементируйте с заправкой. К примеру, добавьте анчоусы.

Идея приготовления салата "Цезарь" с особым соусом опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Вкус будет достаточно пикантный.

Салат ''Цезарь'' по-новому: все дело в заправке

Ингредиенты:

  • листья салата ромен
  • половинка куриного филе
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  • 10 помидоров черри
  • 10 перепелиных яиц
  • 50 г. пармезана
  • 2 ломтика тостового хлеба

Ингредиенты для соуса:

  • 4 шт. анчоусов в масле
  • 1 желток
  • 1 зубчик чеснока
  • соль/перец – по вкусу
  • 1 ч.л. с горкой сахара
  • 1 ч.л. горчицы
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 150 мл. оливкового масла
  • 20 г. пармезана

Ингредиенты для маринада для курицы:

  • приправа к курице
  • сладкая паприка
  • соль – по вкусу
  • 1 ч.л. растопленного меда
  • 2 ст.л. соевого соуса
  • немного горчицы – по желанию

Способ приготовления:

Салат ''Цезарь'' по-новому: все дело в заправке

1. Для соуса анчоусы перетереть через сито, добавить натертый чеснок, соль и перец по вкусу, сахар, горчицу, лимонный сок и соединить.

2. Активно помешивая, постепенно добавить оливковое масло.

Салат ''Цезарь'' по-новому: все дело в заправке

3. На этом этапе соус начнет густеть, чем больше оливкового масла – тем густее соус получается.

4. На финальном этапе добавить натертый пармезан, перемешать и поставить в холодильник.

Салат ''Цезарь'' по-новому: все дело в заправке

5. Все компоненты для куриного маринада соединить и мариновать в них курицу минимум 10 минут.

6. Обжарить курицу на среднем огне.

Салат ''Цезарь'' по-новому: все дело в заправке

7. На листья салата выложить курицу.

8. Сверху – разрезанные помидоры черри и перепелиные яйца.

9. Посыпать натертым пармезаном.

10. На сливочном масле обжарить кусочки тостового хлеба и выложить сверху на салат.

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