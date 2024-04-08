Салат Цезарь с индейкой: что добавить к блюду, чтобы разнообразить его вкус
Салат Цезарь является самым классическим из всех современных салатов. Поэтому время от времени хочется его немного разнообразить, добавив новые нотки вкуса.
Именно этим решила заняться фудблогерк с ником jocheretyan. В Instagram она предложила добавить в салат Цезарь один секретный ингредиент, который существенно изменит вкус блюда.
Ингредиенты для салата
- Салат ромен или айсберг – 1 пучок
- Томаты черри – 200 гр
- Чиабато – 1 шт
- Филе индюка – 200 гр
- Пармезан – 50 гр
Ингредиенты для соуса
- Оливковое масло – 100 мл
- Сметана или майонез – 150 гр
- Сок лимона – 1/3 шт
- Пармезан – 120 гр
- Анчоусы – 3-4 шт
- Чеснок – 2 зуб
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1.Маринуем филе с солью, специями и оливковым маслом. Обжариваем до готовности или запекаем в духовке при 190 градусах, после чего нарезаем слайсами.
2. Помидоры разрезаем пополам.
3. В глубокую емкость руками разрываем листья салата.
4. Добавляем филе, томаты, натертый пармезан, вареные яйца, нарезанные на 8 частей и сухарики из чиабата.
5. Все ингредиенты соуса смешиваем до однородности по заправляемому салату.
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