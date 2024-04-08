Салат Цезарь с индейкой: что добавить к блюду, чтобы разнообразить его вкус

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
201
Салат Цезарь с индейкой: что добавить к блюду, чтобы разнообразить его вкус

Салат Цезарь является самым классическим из всех современных салатов. Поэтому время от времени хочется его немного разнообразить, добавив новые нотки вкуса.

Именно этим решила заняться фудблогерк с ником jocheretyan. В Instagram она предложила добавить в салат Цезарь один секретный ингредиент, который существенно изменит вкус блюда.

Салат Цезарь с индейкой: что добавить к блюду, чтобы разнообразить его вкус

Ингредиенты для салата

  • Салат ромен или айсберг – 1 пучок
Видео дня
  • Томаты черри – 200 гр
  • Чиабато – 1 шт
  • Филе индюка – 200 гр
  • Пармезан – 50 гр

Ингредиенты для соуса

  • Оливковое масло – 100 мл
  • Сметана или майонез – 150 гр
  • Сок лимона – 1/3 шт
  • Пармезан – 120 гр
  • Анчоусы – 3-4 шт
  • Чеснок – 2 зуб
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1.Маринуем филе с солью, специями и оливковым маслом. Обжариваем до готовности или запекаем в духовке при 190 градусах, после чего нарезаем слайсами.

Салат Цезарь с индейкой: что добавить к блюду, чтобы разнообразить его вкус

2. Помидоры разрезаем пополам.

3. В глубокую емкость руками разрываем листья салата.

Салат Цезарь с индейкой: что добавить к блюду, чтобы разнообразить его вкус

4. Добавляем филе, томаты, натертый пармезан, вареные яйца, нарезанные на 8 частей и сухарики из чиабата.

5. Все ингредиенты соуса смешиваем до однородности по заправляемому салату.

Салат Цезарь с индейкой: что добавить к блюду, чтобы разнообразить его вкус

Также на OBOZ.UA есть много других рецептов салатов:

Сейчас мы готовим

Все рецепты