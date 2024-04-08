Салат Цезарь является самым классическим из всех современных салатов. Поэтому время от времени хочется его немного разнообразить, добавив новые нотки вкуса.

Именно этим решила заняться фудблогерк с ником jocheretyan. В Instagram она предложила добавить в салат Цезарь один секретный ингредиент, который существенно изменит вкус блюда.

Ингредиенты для салата

Салат ромен или айсберг – 1 пучок

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Томаты черри – 200 гр

Чиабато – 1 шт

Филе индюка – 200 гр

Пармезан – 50 гр

Ингредиенты для соуса

Оливковое масло – 100 мл

Сметана или майонез – 150 гр

Сок лимона – 1/3 шт

Пармезан – 120 гр

Анчоусы – 3-4 шт

Чеснок – 2 зуб

Соль

Перец

Способ приготовления

1.Маринуем филе с солью, специями и оливковым маслом. Обжариваем до готовности или запекаем в духовке при 190 градусах, после чего нарезаем слайсами.

2. Помидоры разрезаем пополам.

3. В глубокую емкость руками разрываем листья салата.

4. Добавляем филе, томаты, натертый пармезан, вареные яйца, нарезанные на 8 частей и сухарики из чиабата.

5. Все ингредиенты соуса смешиваем до однородности по заправляемому салату.

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