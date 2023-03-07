Салат "Венеция": из чего приготовить вкусное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Рецепт салата

Салаты из овощей – лучшее блюдо как для праздничного стола, так и на каждый день. Для основы можно использовать любые ингредиенты, как свежие, так и вареные, запеченные овощи. Если вы хотите, чтобы блюдо было более сытным, добавьте рыбу, филе, печень, а для заправки можно использовать масло, йогурт, домашний майонез.

Вкусный салат для ужина

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом сытного и быстрого в приготовлении салата "Венеция" из куриного филе, моркови по-корейски и сыра.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.
  • огурец свежий – 3 шт.
  • морковь по-корейски – 200 г
  • сыр твердый – 200 г
  • кукуруза – 1 б
  • чеснок – 2 зуб.
  • майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварите, порежьте кубиком.

Филе для салата

2. Огурцы нарежьте полосками. Сыр и чеснок натрите на крупную терку.

Ингредиенты для салата

3. Соберите салат: переложите все ингредиенты в миску, добавьте майонез, выдавите чеснок, перемешайте и можно есть.

Готовый салат

По желанию украсьте зеленью!

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