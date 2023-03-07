Салаты из овощей – лучшее блюдо как для праздничного стола, так и на каждый день. Для основы можно использовать любые ингредиенты, как свежие, так и вареные, запеченные овощи. Если вы хотите, чтобы блюдо было более сытным, добавьте рыбу, филе, печень, а для заправки можно использовать масло, йогурт, домашний майонез.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом сытного и быстрого в приготовлении салата "Венеция" из куриного филе, моркови по-корейски и сыра.

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Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

огурец свежий – 3 шт.

морковь по-корейски – 200 г

сыр твердый – 200 г

кукуруза – 1 б

чеснок – 2 зуб.

майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварите, порежьте кубиком.

2. Огурцы нарежьте полосками. Сыр и чеснок натрите на крупную терку.

3. Соберите салат: переложите все ингредиенты в миску, добавьте майонез, выдавите чеснок, перемешайте и можно есть.

По желанию украсьте зеленью!

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