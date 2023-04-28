Начался сезон свежих и сочных овощей. Их можно удачно соединить в салате. А для того, чтобы добавить сочности, редис можно натереть.

Идея приготовления салата "Весенний" опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. Для заправки следует добавить сметану или йогурт.

Ингредиенты:

2 пучка редиса

4 яйца

пучок зеленого лука

пучок зелени (укроп, петрушка)

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1 огурец

соль, перец по вкусу

сметана или йогурт – 200 г

Способ приготовления:

1. Яйца отварить.

2. Мелко натереть.

3. Редис также натереть.

4. Огурец порезать слайсами.

5. Измельчить зелень и лук.

6. Заправить сметаной или йогуртом.

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