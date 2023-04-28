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Экономный салат "Весенний": как измельчить редиску, чтобы блюдо получилось сочным
Начался сезон свежих и сочных овощей. Их можно удачно соединить в салате. А для того, чтобы добавить сочности, редис можно натереть.
Идея приготовления салата "Весенний" опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. Для заправки следует добавить сметану или йогурт.
Ингредиенты:
- 2 пучка редиса
- 4 яйца
- пучок зеленого лука
- пучок зелени (укроп, петрушка)
- 1 огурец
- соль, перец по вкусу
- сметана или йогурт – 200 г
Способ приготовления:
1. Яйца отварить.
2. Мелко натереть.
3. Редис также натереть.
4. Огурец порезать слайсами.
5. Измельчить зелень и лук.
6. Заправить сметаной или йогуртом.
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