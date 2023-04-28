Экономный салат "Весенний": как измельчить редиску, чтобы блюдо получилось сочным

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
2,0 т.
Экономный салат 'Весенний': как измельчить редиску, чтобы блюдо получилось сочным

Начался сезон свежих и сочных овощей. Их можно удачно соединить в салате. А для того, чтобы добавить сочности, редис можно натереть.

Идея приготовления салата "Весенний" опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. Для заправки следует добавить сметану или йогурт.

Экономный салат ''Весенний'': как измельчить редиску, чтобы блюдо получилось сочным

Ингредиенты:

  • 2 пучка редиса
  • 4 яйца
  • пучок зеленого лука
  • пучок зелени (укроп, петрушка)
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  • 1 огурец
  • соль, перец по вкусу
  • сметана или йогурт – 200 г

Способ приготовления:

Экономный салат ''Весенний'': как измельчить редиску, чтобы блюдо получилось сочным

1. Яйца отварить.

Экономный салат ''Весенний'': как измельчить редиску, чтобы блюдо получилось сочным

2. Мелко натереть.

3. Редис также натереть.

Экономный салат ''Весенний'': как измельчить редиску, чтобы блюдо получилось сочным

4. Огурец порезать слайсами.

Экономный салат ''Весенний'': как измельчить редиску, чтобы блюдо получилось сочным

5. Измельчить зелень и лук.

Экономный салат ''Весенний'': как измельчить редиску, чтобы блюдо получилось сочным

6. Заправить сметаной или йогуртом.

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