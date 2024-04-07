Конечно, салатом "Весенний" уже давно никого не удивить. Но от этого он не становится менее вкусным и полезным. Составляющие этот салат именно такие, как нужно человеку с первыми весенними лучиками солнца.

Как приготовить салат "Весенний" рассказала в Instagram фудблогер с ником cook_with_me_at_home. По ее словам, вы просто не сможете наесться этим вкусным, но таким простым салатом.

Ингредиенты

Сыр кисломолочный – 350 гр

Редис – 1 пучок

Видео дня

Зелень по вкусу

Сметана – 2-3 ст.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Творог в глубокой емкости разминаем вилкой.

2. Редис нарезаем половинками колец. Зелень мелко нарезаем.

3. Соединяем все ингредиенты.

4. Добавляем соль и перец по вкусу.

5. Заправляем сметаной и подаем на стол.

Также на OBOZ.UA можно найти и другие интересные варианты салатов: