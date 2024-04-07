Салат "Весенний": витаминный и очень вкусный

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Салат 'Весенний': витаминный и очень вкусный

Конечно, салатом "Весенний" уже давно никого не удивить. Но от этого он не становится менее вкусным и полезным. Составляющие этот салат именно такие, как нужно человеку с первыми весенними лучиками солнца.

Как приготовить салат "Весенний" рассказала в Instagram фудблогер с ником cook_with_me_at_home. По ее словам, вы просто не сможете наесться этим вкусным, но таким простым салатом.

Салат ''Весенний'': витаминный и очень вкусный

Ингредиенты

  • Сыр кисломолочный – 350 гр
  • Редис – 1 пучок
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  • Зелень по вкусу
  • Сметана – 2-3 ст.л.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Творог в глубокой емкости разминаем вилкой.

Салат ''Весенний'': витаминный и очень вкусный

2. Редис нарезаем половинками колец. Зелень мелко нарезаем.

Салат ''Весенний'': витаминный и очень вкусный

3. Соединяем все ингредиенты.

4. Добавляем соль и перец по вкусу.

Салат ''Весенний'': витаминный и очень вкусный

5. Заправляем сметаной и подаем на стол.

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