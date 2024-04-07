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Салат "Весенний": витаминный и очень вкусный
Конечно, салатом "Весенний" уже давно никого не удивить. Но от этого он не становится менее вкусным и полезным. Составляющие этот салат именно такие, как нужно человеку с первыми весенними лучиками солнца.
Как приготовить салат "Весенний" рассказала в Instagram фудблогер с ником cook_with_me_at_home. По ее словам, вы просто не сможете наесться этим вкусным, но таким простым салатом.
Ингредиенты
- Сыр кисломолочный – 350 гр
- Редис – 1 пучок
- Зелень по вкусу
- Сметана – 2-3 ст.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Творог в глубокой емкости разминаем вилкой.
2. Редис нарезаем половинками колец. Зелень мелко нарезаем.
3. Соединяем все ингредиенты.
4. Добавляем соль и перец по вкусу.
5. Заправляем сметаной и подаем на стол.
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