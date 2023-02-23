Сезонные овощи – идеальные продукты для приготовления салатов. Зимой самые полезные овощи это – свекла, морковь, капуста, а также зелень. Они идеально сочетаются с бобовыми, а также с рыбой, квашеной капустой, солеными огурцами, яблоками, сырами, орехами. Заправлять блюда из овощей лучше всего ароматными маслами, сушеными травами.

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусного и очень полезного салата из свеклы, моркови и яблок.

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Ингредиенты:

Морковь – 80 г

Яблоко зеленое – 70 г

Дайкон – 70 г

Лимонный сок – 1,5 ст. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Орехи любые – 20 г

Способ приготовления:

1. Очистите овощи.

2. Натрите на терке.

3. Заправка: смешайте оливкове масло, мед.

4. Выложите в миску готовые овощи, полейте заправкой и посыпьте рублеными орехами.

Салат можно кушать сразу, но лучше дать постоять 30 минут!

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