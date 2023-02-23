Салат "Здоровье": из чего приготовить полезное и вкусное блюдо
Сезонные овощи – идеальные продукты для приготовления салатов. Зимой самые полезные овощи это – свекла, морковь, капуста, а также зелень. Они идеально сочетаются с бобовыми, а также с рыбой, квашеной капустой, солеными огурцами, яблоками, сырами, орехами. Заправлять блюда из овощей лучше всего ароматными маслами, сушеными травами.
Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусного и очень полезного салата из свеклы, моркови и яблок.
Ингредиенты:
- Морковь – 80 г
- Яблоко зеленое – 70 г
- Дайкон – 70 г
- Лимонный сок – 1,5 ст. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Мед – 1 ч. л.
- Орехи любые – 20 г
Способ приготовления:
1. Очистите овощи.
2. Натрите на терке.
3. Заправка: смешайте оливкове масло, мед.
4. Выложите в миску готовые овощи, полейте заправкой и посыпьте рублеными орехами.
Салат можно кушать сразу, но лучше дать постоять 30 минут!
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