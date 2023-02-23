Салат "Здоровье": из чего приготовить полезное и вкусное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,4 т.
Вкусный и полезный салат

Сезонные овощи – идеальные продукты для приготовления салатов. Зимой самые полезные овощи это – свекла, морковь, капуста, а также зелень. Они идеально сочетаются с бобовыми, а также с рыбой, квашеной капустой, солеными огурцами, яблоками, сырами, орехами. Заправлять блюда из овощей лучше всего ароматными маслами, сушеными травами. 

Салат со свеклой и фетой без майонеза

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусного и очень полезного салата из свеклы, моркови и яблок. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Морковь – 80 г
  • Яблоко зеленое – 70 г
  • Дайкон – 70 г
  • Лимонный сок – 1,5 ст. л. 
  • Оливковое масло – 1 ст. л. 
  • Мед – 1 ч. л. 
  • Орехи любые – 20 г 

Способ приготовления:

1. Очистите овощи. 

Натертая свекла

2. Натрите на терке.

Овощи для салата

3. Заправка: смешайте оливкове масло, мед.

Заправка для салата

4. Выложите в миску готовые овощи, полейте заправкой и посыпьте рублеными орехами. 

Готовый салат

Салат можно кушать сразу, но лучше дать постоять 30 минут!

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