Салат "Здоровье" из сезонных овощей: чем заправить летнее блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Салат 'Здоровье' из сезонных овощей: чем заправить летнее блюдо

Самое простое блюдо, которое можно приготовить из свежих овощей – это салат. Совместите сочную капусту, зелень, огурцы, кукурузу и вы получите настоящую витаминную бомбу. Нужно выбрать правильную заправку, и это точно будет не майонез.

Идея приготовления салата "Здоровье" опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Для заправки используйте сметану.

Салат ''Здоровье'' из сезонных овощей: чем заправить летнее блюдо

Ингредиенты:

  • капуста
  • огурцы
  • укроп
  • зеленый лук
  • консервированная кукуруза (не обязательно)
  • яйца
  • сметана
  • растительное масло
  • горчица
  • соль, перец

Способ приготовления:

Салат ''Здоровье'' из сезонных овощей: чем заправить летнее блюдо

1. Яйца отварить.

2. Растереть желтки.

Салат ''Здоровье'' из сезонных овощей: чем заправить летнее блюдо

3. Добавить сметану, растительное масло, горчицу, соль, перец.

4. Перемешайте заправку.

5. Нашинковать капусту.

Салат ''Здоровье'' из сезонных овощей: чем заправить летнее блюдо

6. Выложить в удобную посуду, посолить.

7. Немного примешь.

Салат ''Здоровье'' из сезонных овощей: чем заправить летнее блюдо

8. Огурцы нарезать тонкой соломкой, укроп и лук измельчить.

9. Яичный белок натереть на крупной терке.

Салат ''Здоровье'' из сезонных овощей: чем заправить летнее блюдо

10. Добавить в капусту огурцы, укроп, лук, яйца, кукурузу.

11. Положить заправку, перемешать.

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