Салат "Здоровье" из сезонных овощей: чем заправить летнее блюдо
Самое простое блюдо, которое можно приготовить из свежих овощей – это салат. Совместите сочную капусту, зелень, огурцы, кукурузу и вы получите настоящую витаминную бомбу. Нужно выбрать правильную заправку, и это точно будет не майонез.
Идея приготовления салата "Здоровье" опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Для заправки используйте сметану.
Ингредиенты:
- капуста
- огурцы
- укроп
- зеленый лук
- консервированная кукуруза (не обязательно)
- яйца
- сметана
- растительное масло
- горчица
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Яйца отварить.
2. Растереть желтки.
3. Добавить сметану, растительное масло, горчицу, соль, перец.
4. Перемешайте заправку.
5. Нашинковать капусту.
6. Выложить в удобную посуду, посолить.
7. Немного примешь.
8. Огурцы нарезать тонкой соломкой, укроп и лук измельчить.
9. Яичный белок натереть на крупной терке.
10. Добавить в капусту огурцы, укроп, лук, яйца, кукурузу.
11. Положить заправку, перемешать.
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