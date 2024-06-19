Самое простое блюдо, которое можно приготовить из свежих овощей – это салат. Совместите сочную капусту, зелень, огурцы, кукурузу и вы получите настоящую витаминную бомбу. Нужно выбрать правильную заправку, и это точно будет не майонез.

Идея приготовления салата "Здоровье" опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Для заправки используйте сметану.

Ингредиенты:

капуста

огурцы

укроп

зеленый лук

консервированная кукуруза (не обязательно)

яйца

сметана

растительное масло

горчица

соль, перец

Способ приготовления:

1. Яйца отварить.

2. Растереть желтки.

3. Добавить сметану, растительное масло, горчицу, соль, перец.

4. Перемешайте заправку.

5. Нашинковать капусту.

6. Выложить в удобную посуду, посолить.

7. Немного примешь.

8. Огурцы нарезать тонкой соломкой, укроп и лук измельчить.

9. Яичный белок натереть на крупной терке.

10. Добавить в капусту огурцы, укроп, лук, яйца, кукурузу.

11. Положить заправку, перемешать.

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