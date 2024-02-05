Салат "Здоровье" из сырых овощей, с яблоком и оригинальным соусом: рецепт самого полезного салата

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,9 т.
Рецепт свеклы по-корейски

Салаты лучше всего готовить из сезонных овощей, и лучше их использовать в сыром или запеченном виде. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а растительным, оливковым маслом. 

Салат из свеклы

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусного и очень полезного салата из сырых овощей и фруктов. 

Полезный салат
Видео дня

Ингредиенты: 

  • Свекла – 150 г
  • Морковь – 80 г
  • Яблоко зеленое – 70 г
  • Редька – 70 г
  • Лимонный сок – 1,5 ст. л. 
  • Оливковое масло 1 ст. л. 
  • Мед – 1 ч. л.
  • Орехи любые – 20 г (грецкие, арахис, кедровые, а также кунжут)

Способ приготовления: 

1. Сырые овощи и яблоко натрите на терке.

Сырые овощи

2. Смешайте лимонный сок с медом, оливковым маслом. 

Соус для салата

3. Полейте овощи соусом и перемешайте. 

Приготовление салата

Салат можно кушать сразу, но лучше дать постоять 30 минут.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты