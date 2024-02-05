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Салат "Здоровье" из сырых овощей, с яблоком и оригинальным соусом: рецепт самого полезного салата
Салаты лучше всего готовить из сезонных овощей, и лучше их использовать в сыром или запеченном виде. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а растительным, оливковым маслом.
Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусного и очень полезного салата из сырых овощей и фруктов.
Ингредиенты:
- Свекла – 150 г
- Морковь – 80 г
- Яблоко зеленое – 70 г
- Редька – 70 г
- Лимонный сок – 1,5 ст. л.
- Оливковое масло 1 ст. л.
- Мед – 1 ч. л.
- Орехи любые – 20 г (грецкие, арахис, кедровые, а также кунжут)
Способ приготовления:
1. Сырые овощи и яблоко натрите на терке.
2. Смешайте лимонный сок с медом, оливковым маслом.
3. Полейте овощи соусом и перемешайте.
Салат можно кушать сразу, но лучше дать постоять 30 минут.
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