Салаты лучше всего готовить из сезонных овощей, и лучше их использовать в сыром или запеченном виде. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а растительным, оливковым маслом.

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусного и очень полезного салата из сырых овощей и фруктов.

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Ингредиенты:

Свекла – 150 г

Морковь – 80 г

Яблоко зеленое – 70 г

Редька – 70 г

Лимонный сок – 1,5 ст. л.

Оливковое масло 1 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Орехи любые – 20 г (грецкие, арахис, кедровые, а также кунжут)

Способ приготовления:

1. Сырые овощи и яблоко натрите на терке.

2. Смешайте лимонный сок с медом, оливковым маслом.

3. Полейте овощи соусом и перемешайте.

Салат можно кушать сразу, но лучше дать постоять 30 минут.

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