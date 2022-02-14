Салат "Зеленая богиня": обязательно есть в зимне-весенний период

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
4,7 т.
Салат 'Зеленая богиня': обязательно есть в зимне-весенний период

В период авитаминоза очень важно обогатить свой организм питательными и полезными веществами. Поэтому следует добавить в рацион больше свежих и легких продуктов. Салат "Зеленая богиня" – именно такое блюдо. В нем много зеленых овощей, которые даже сейчас можно найти в магазине, и очень вкусная заправка.

Идея приготовления опубликована на странице vegansearth в Instagram.

Основные ингредиенты:

  • капуста белокочанная

  • огурцы

  • зеленый лук

Ингредиенты для заправки:

  • хумус (можно классический или со вкусом песто)

  • лимонный сок

  • базилик или шпинат

Способ приготовления:

1. Капусту, огурцы и зеленый лук нарезать мелко.

2. Ингредиенты для заправки поместить в блендер, заправить салат, тщательно перемешать.

3. Количество ингредиентов рассчитывать по своему усмотрению.

Видео дня

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :

Сейчас мы готовим

Все рецепты