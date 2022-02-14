Салат 'Зеленая богиня': обязательно есть в зимне-весенний период

В период авитаминоза очень важно обогатить свой организм питательными и полезными веществами. Поэтому следует добавить в рацион больше свежих и легких продуктов. Салат "Зеленая богиня" – именно такое блюдо. В нем много зеленых овощей, которые даже сейчас можно найти в магазине, и очень вкусная заправка.

Идея приготовления опубликована на странице vegansearth в Instagram.

Основные ингредиенты:

капуста белокочанная

огурцы

зеленый лук

Ингредиенты для заправки:

хумус (можно классический или со вкусом песто)

лимонный сок

базилик или шпинат

Способ приготовления:

1. Капусту, огурцы и зеленый лук нарезать мелко.

2. Ингредиенты для заправки поместить в блендер, заправить салат, тщательно перемешать.

3. Количество ингредиентов рассчитывать по своему усмотрению.

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