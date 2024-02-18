Салат "Зодиак" – это блюдо, которое действительно заслуживает внимания. Оно очень вкусное, питательное, но одновременно не перенасыщенное лишними калориями.

Рецептом этого замечательного салата поделилась фудблогер Анна Фил. В Instagram она рассказала, что год назад в одной из социальных сетей видео с рецептом салата "Зодиак" собрало более миллиона просмотров.

Ингредиенты

Отварное куриное филе

Видео дня

Жареные шампиньоны

Вареные яйца

Консервированная кукуруза

Свежий огурец

Укроп

Ингредиенты для заправки

Сметана

Горчица

Соль

Перец

Специи

Можно заменить любимым майонезом.

Способ приготовления

1.Куриное филе отвариваем до готовности, сливаем воду и даем полностью остыть, после этого нарезаем на кубики и складываем в глубокую емкость.

2. Огурец моем, при необходимости снимаем шкурку и нарезаем кубиками. Отправляем в куриное филе.

3. Укроп мелко измельчаем и добавляем в будущий салат.

4. Из кукурузы сливаем воду и добавляем в салат. Количество кукурузы регулируем по желанию.

5. Яйца измельчаем, добавляем в емкость вместе с жареными шампиньонами и заправляем салат заправкой.

6. Хорошо перемешиваем и подаем на стол.

Также на OBOZ.UA можно найти и другие интересные рецепты салатов: