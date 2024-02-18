Салат "Зодиак" с шампиньонами: что добавить для непревзойденного вкуса

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
27
Салат 'Зодиак' с шампиньонами: что добавить для непревзойденного вкуса

Салат "Зодиак" – это блюдо, которое действительно заслуживает внимания. Оно очень вкусное, питательное, но одновременно не перенасыщенное лишними калориями.

Рецептом этого замечательного салата поделилась фудблогер Анна Фил. В Instagram она рассказала, что год назад в одной из социальных сетей видео с рецептом салата "Зодиак" собрало более миллиона просмотров.

Салат ''Зодиак'' с шампиньонами: что добавить для непревзойденного вкуса

Ингредиенты

  • Отварное куриное филе
Видео дня
  • Жареные шампиньоны
  • Вареные яйца
  • Консервированная кукуруза
  • Свежий огурец
  • Укроп

Ингредиенты для заправки

  • Сметана
  • Горчица
  • Соль
  • Перец
  • Специи

Можно заменить любимым майонезом.

Способ приготовления

1.Куриное филе отвариваем до готовности, сливаем воду и даем полностью остыть, после этого нарезаем на кубики и складываем в глубокую емкость.

Салат ''Зодиак'' с шампиньонами: что добавить для непревзойденного вкуса

2. Огурец моем, при необходимости снимаем шкурку и нарезаем кубиками. Отправляем в куриное филе.

Салат ''Зодиак'' с шампиньонами: что добавить для непревзойденного вкуса

3. Укроп мелко измельчаем и добавляем в будущий салат.

4. Из кукурузы сливаем воду и добавляем в салат. Количество кукурузы регулируем по желанию.

Салат ''Зодиак'' с шампиньонами: что добавить для непревзойденного вкуса

5. Яйца измельчаем, добавляем в емкость вместе с жареными шампиньонами и заправляем салат заправкой.

6. Хорошо перемешиваем и подаем на стол.

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