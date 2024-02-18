Салат "Зодиак" с шампиньонами: что добавить для непревзойденного вкуса
Салат "Зодиак" – это блюдо, которое действительно заслуживает внимания. Оно очень вкусное, питательное, но одновременно не перенасыщенное лишними калориями.
Рецептом этого замечательного салата поделилась фудблогер Анна Фил. В Instagram она рассказала, что год назад в одной из социальных сетей видео с рецептом салата "Зодиак" собрало более миллиона просмотров.
Ингредиенты
- Отварное куриное филе
- Жареные шампиньоны
- Вареные яйца
- Консервированная кукуруза
- Свежий огурец
- Укроп
Ингредиенты для заправки
- Сметана
- Горчица
- Соль
- Перец
- Специи
Можно заменить любимым майонезом.
Способ приготовления
1.Куриное филе отвариваем до готовности, сливаем воду и даем полностью остыть, после этого нарезаем на кубики и складываем в глубокую емкость.
2. Огурец моем, при необходимости снимаем шкурку и нарезаем кубиками. Отправляем в куриное филе.
3. Укроп мелко измельчаем и добавляем в будущий салат.
4. Из кукурузы сливаем воду и добавляем в салат. Количество кукурузы регулируем по желанию.
5. Яйца измельчаем, добавляем в емкость вместе с жареными шампиньонами и заправляем салат заправкой.
6. Хорошо перемешиваем и подаем на стол.
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