5 очищающих салатов для похудения

С приходом лета вопрос лишних килограммов у многих стал – № 1. Но в этой гонке за стройной фигурой нужно не забывать, что похудение должно быть безопасным и правильным.
Поэтому редакция FoodOboz подготовила для вас 5 рецептов безопасных очищающих салатов для похудения, которые дадут шанс сбросить около 5 лишних килограммов всего за 2 недели.
1. Очищающий салат "Метелка"
Это прекрасное средство почистить кишечник хорошо подходит для разгрузочных дней.
Для салата стоит выбрать овощи с плотной структурой, но ни в коем случаи не обрабатывайте их термически. Если вы хотите сбросить больше 5 килограмм, замените салатом для похудения свой привычный ужин в течение 2 недель.
Ингредиенты:
капуста – 100 гр
морковка – 100 гр
яблоко – 100 гр
свекла – 100 гр
морская капуста – 100 гр
чернослив – 50 гр
лимонный сок – 5 гр
растительное масло для заправки – 15 гр
Способ приготовления:
Овощи хорошо вымыть, очистить и натереть на крупной терке, все хорошо перемешать и хорошо разминаем руками, что овощи отдали сок.
Натираем яблоки и добавляем в салат, выдавливаем сок лимона, заправляем растительным масло.
Залейте чернослив кипятком, чтобы он размяк, после – нарежьте и отправьте в салат.
2. Свежий салат из зелени и сельдерея
Этот салат имеет слабительный и мочегонный эффект, поэтому и способствует похудению.
Ингредиенты:
зеленая редька – 1 штука
стебли сельдерея – 1 пучок
свежая зелень укропа, петрушки – 1 пучок
обезжиренный кефир – 3 ст.л
Способ приготовления
Очистите редиску и натрите на мелкой терке.
Измельчите зелень и стебли сельдерея, все хорошо перемешайте и заправьте кефиром.
3. Морковный салат с нежирным сыром
Ингредиенты:
морковка свежая – 2 штуки
свежее сочное яблоко – 1 шт
укроп – 1 пучок
нежирный йогурт или сметана – 100 мл
сыр нежирный – 100 г
сок лимона – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Яблоки очистить и обязательно удалить семечки и сердцевину, нарежьте кубиками и сбрызнете соком лимона, чтобы они не потемнели.
Натрите морковь и сыр на крупной терке, а также измельчите мелко укроп и посыпьте им готовый салат.
Заправьте йогуртом.
4. Овощной салат для похудения
Ингредиенты:
сладкий перец разного цвета – 2 шт
помидоры – 3 шт
огурцы – 1 шт
лук порей – 2 шт
перья зеленого лука
петрушка – 1 пучок
овощной бульон – 100 мл
соль – по вкусу
Способ приготовления:
Перец нарезаем длинными полосками, а помидоры режим просто пополам, туда же добавляем нарезанный лук и все складываем в жаростойкую посуду.
После этого овощи посыпаем луком и заливаем бульоном.
Отправляем в духовку на 30 минут и запекаем при 180 С. Готовое блюдо посыпаем петрушкой и можно сразу есть.
5. Соус для похудения с тунцом и свеклой
Ингредиенты:
консервированный тунец – 100 г
вареная
свекла – 250 г
лимонный сок – 1 ст. л
йогурт натуральный – 80 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
В блендер отправляем порезанную свеклу, тунец, солим, перчим, перемалываем до однородной массы.
Полученный соус раскладываем по маленьким тарелочкам и отправляем в холодильник на час, можно подавать.
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