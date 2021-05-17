5 очищающих салатов для похудения

С приходом лета вопрос лишних килограммов у многих стал – № 1. Но в этой гонке за стройной фигурой нужно не забывать, что похудение должно быть безопасным и правильным.

Поэтому редакция FoodOboz подготовила для вас 5 рецептов безопасных очищающих салатов для похудения, которые дадут шанс сбросить около 5 лишних килограммов всего за 2 недели.

1. Очищающий салат "Метелка"

Салат для похудения. Источник: pixabay.com

Это прекрасное средство почистить кишечник хорошо подходит для разгрузочных дней.

Для салата стоит выбрать овощи с плотной структурой, но ни в коем случаи не обрабатывайте их термически. Если вы хотите сбросить больше 5 килограмм, замените салатом для похудения свой привычный ужин в течение 2 недель.

Ингредиенты:

капуста – 100 гр

морковка – 100 гр

яблоко – 100 гр

свекла – 100 гр

морская капуста – 100 гр

чернослив – 50 гр

лимонный сок – 5 гр

растительное масло для заправки – 15 гр

Способ приготовления:

Овощи хорошо вымыть, очистить и натереть на крупной терке, все хорошо перемешать и хорошо разминаем руками, что овощи отдали сок. Натираем яблоки и добавляем в салат, выдавливаем сок лимона, заправляем растительным масло. Залейте чернослив кипятком, чтобы он размяк, после – нарежьте и отправьте в салат.

2. Свежий салат из зелени и сельдерея

Овощи для салатов. Источник: pixabay.com

Этот салат имеет слабительный и мочегонный эффект, поэтому и способствует похудению.

Ингредиенты:

зеленая редька – 1 штука

стебли сельдерея – 1 пучок

свежая зелень укропа, петрушки – 1 пучок

обезжиренный кефир – 3 ст.л

Способ приготовления

Очистите редиску и натрите на мелкой терке. Измельчите зелень и стебли сельдерея, все хорошо перемешайте и заправьте кефиром.

3. Морковный салат с нежирным сыром

Морковь с яблоками для салата. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

морковка свежая – 2 штуки

свежее сочное яблоко – 1 шт

укроп – 1 пучок

нежирный йогурт или сметана – 100 мл

сыр нежирный – 100 г

сок лимона – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Яблоки очистить и обязательно удалить семечки и сердцевину, нарежьте кубиками и сбрызнете соком лимона, чтобы они не потемнели. Натрите морковь и сыр на крупной терке, а также измельчите мелко укроп и посыпьте им готовый салат. Заправьте йогуртом.

4. Овощной салат для похудения

Овощной салат. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

сладкий перец разного цвета – 2 шт

помидоры – 3 шт

огурцы – 1 шт

лук порей – 2 шт

перья зеленого лука

петрушка – 1 пучок

овощной бульон – 100 мл

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Перец нарезаем длинными полосками, а помидоры режим просто пополам, туда же добавляем нарезанный лук и все складываем в жаростойкую посуду. После этого овощи посыпаем луком и заливаем бульоном. Отправляем в духовку на 30 минут и запекаем при 180 С. Готовое блюдо посыпаем петрушкой и можно сразу есть.

5. Соус для похудения с тунцом и свеклой

Соус со свеклой для похудения. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

консервированный тунец – 100 г

вареная свекла – 250 г

лимонный сок – 1 ст. л

йогурт натуральный – 80 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

В блендер отправляем порезанную свеклу, тунец, солим, перчим, перемалываем до однородной массы. Полученный соус раскладываем по маленьким тарелочкам и отправляем в холодильник на час, можно подавать.

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