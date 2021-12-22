Чем заменить вредный майонез в салатах: 3 полезных альтернативы
Салаты на новогоднем столе занимают одно из главных мест, так как они вкусные, легкие и быстро готовятся. Лучше всего их делать из простых продуктов, например, овощей, рыбы, яиц и заправлять не магазинным майонезом.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептами полезных заправок для салатов, которые раскроют вкус блюд и не навредят организму.
1. Сливочный соус с пармезаном
Ингредиенты:
сливки – 100 мл
пармезан или любой твердый сыр – 100 г
соль, перец – щепотка
мускатный орех – щепотка
тимьян – по вкусу
гвоздика – несколько штук
Способ приготовления:
1. Подогрейте сливки, добавьте натертый пармезан, соль, перец и все специи, тщательно перемешайте и полейте салат.
Кулинар отметил, что наилучше этот соус подходит для салатов с морепродуктами.
2. Медовый соус для салатов
Ингредиенты:
мед – 1 ст. л.
подсолнечное масло – 2 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешайте в миске мед с маслом, хорошо перемешайте.
2. Добавьте соль, перец и снова тщательно перемешайте и добавьте в готовый салат.
Клопотенко рекомендует использовать такой соус для салатов с курицей и цитрусовыми.
3. Соус айоли
Ингредиенты:
чеснок – 2 зуб.
желтки – 2 шт.
горчица – 1 ч. л.
оливковое масло – 100 мл
соль – щепотка
сок 1/2 лимона
Способ приготовления:
1. Смешайте в ступке или в блендере измельченный чеснок с солью.
2. Смесь хорошо разотрите и добавьте туда желтки.
3. Далее добавьте горчицу и влейте масло, все время помешивайте, чтобы соус был однородным.
4. В самом конце добавьте лимонный сок и перемешайте.
Этот соус отлично сочетается с овощами, а также с тунцом.
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