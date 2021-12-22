Чем заменить вредный майонез в салатах: 3 полезных альтернативы

Салаты на новогоднем столе занимают одно из главных мест, так как они вкусные, легкие и быстро готовятся. Лучше всего их делать из простых продуктов, например, овощей, рыбы, яиц и заправлять не магазинным майонезом.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептами полезных заправок для салатов, которые раскроют вкус блюд и не навредят организму.

1. Сливочный соус с пармезаном

Ингредиенты:

сливки – 100 мл

пармезан или любой твердый сыр – 100 г

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соль, перец – щепотка

мускатный орех – щепотка

тимьян – по вкусу

гвоздика – несколько штук

Способ приготовления:

1. Подогрейте сливки, добавьте натертый пармезан, соль, перец и все специи, тщательно перемешайте и полейте салат.

Кулинар отметил, что наилучше этот соус подходит для салатов с морепродуктами.

2. Медовый соус для салатов

Ингредиенты:

мед – 1 ст. л.

подсолнечное масло – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте в миске мед с маслом, хорошо перемешайте.

2. Добавьте соль, перец и снова тщательно перемешайте и добавьте в готовый салат.

Клопотенко рекомендует использовать такой соус для салатов с курицей и цитрусовыми.

3. Соус айоли

Ингредиенты:

​​​​​​​чеснок – 2 зуб.

желтки – 2 шт.

горчица – 1 ч. л. ​​​​​​​

оливковое масло – 100 мл

соль – щепотка

​​​​​​​сок 1/2 лимона

Способ приготовления:​​​​​​​

1. Смешайте в ступке или в блендере измельченный чеснок с солью.

2. Смесь хорошо разотрите и добавьте туда желтки.

3. Далее добавьте горчицу и влейте масло, все время помешивайте, чтобы соус был однородным.

4. В самом конце добавьте лимонный сок и перемешайте.

Этот соус отлично сочетается с овощами, а также с тунцом.

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