На Пасху готовят не только паску и пасхальные яйца, но и многие другие деликатесы. Это, как правило, домашняя колбаса, запеченное мясо, сальтисон, а также вкусные салаты.

Редакция FoodOboz подготовила для вас подборку из трех простых рецептов салатов, которые отлично подойдут на пасхальный стол.

Салат "Калейдоскоп" с майонезом (рецепт был опубликован в одном из кулинарных блогов zhuravlina_cooking в Instagram).

Видео дня

Ингредиенты:

ветчина (куриное копченое филе или сухая колбаска) – 150 г

огурец – 2 шт. средние

сыр твердый – 100 г

зеленый лук – 30 г

морковь по-корейски – 150 г

перец сладкий – 1 шт

сухарики – 70 г

майонез – 100 г

горчица в зернах – 1 ч. л. с горкой

Способ приготовления:

1. Перец и ветчину порезать соломкой. Большую часть огурцов порезать соломкой, остальные – кружочками.

2. Твердый сыр нарезать соломкой или натереть на терке.

3. Измельчить зеленый лук.

4. Все подготовленные ингредиенты выложить на тарелку кучками, внутрь выложить огурец, изрезанный кружочками.

5. Между каждой кучкой выложить полоску майонеза от края до середины.

Берлинский салат с майонезом (рецепт опубликовала фудблогер Мария Михальченко с ником smakoluk.ua на своей странице в Instagram).

Ингредиенты:

ветчина или куриное филе – 300 г

маринованные огурцы – 300 г

болгарский перец или помидоры черри – 1 шт

яйца – 2 шт

белки – 2 шт

зеленый лук – пучок

сыр твердый – 100 г

Заправка:

желтки – 2 шт

майонез – 2 ст. л.

горчица – 1 ч. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Для приготовления заправки нужно размять вилкой желтки вместе с горчицей. Добавить майонез, соль, перец и перемешать до однородности.

2. Порезать брусочками или кубиком ветчину, перец, огурцы и яйца, измельчить зеленый лук.

3. Сыр нарезать большими кубиками.

4. Переложить все ингредиенты в миску, добавить заправку и перемешать. Готовый салат лучше поставить в холодильник на 1 час, так он будет еще вкуснее.

Салат с куриной печенью (рецепт опубликовала фудблогер Ирина Димитрова с ником iriska_dimitrova на своей странице в Instagram).

Ингредиенты:

куриная печень – 300 г

лук – 1 шт

яйца – 2 шт

соленые огурцы – 2-3 шт

масло растительное

соль, перец

майонез\сметана + горчица

Способ приготовления:

1. Печень помыть, очистить от лишнего, обвалять в муке и пожарить на разогретой с маслом сковороде до золотистой корочки. Готовую печень посыпать солью и перцем, холодить и нарезаем порезать соломкой.

2. Лук порезать полукольцами и обжарить до прозрачности на небольшом количестве растительного масла.

3. Натереть морковь и добавить в лук. Жарить до золотистости.

4. Яйца взбить с солью. Из полученной массы пожарить два яичных блина и порезать их соломкой.

5. Огурцы порезать соломкой.

6. Все ингредиенты переложить в миску, добавить соль и перец, заправить майонезом или сметаной с горчицей.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: