Салаты с селедкой, которые переплюнут "Шубу" и винегрет: идеи от Евгения Клопотенко
Кроме салата "Шуба" и винегрета с сельдью можно приготовить много разнообразных салатов. Они будут не менее вкусными и удивят новыми сочетаниями. Такие блюда станут отличным дополнением к праздничному столу и на их приготовление уйдет гораздо меньше времени.
Простыми идеями салатов с селедкой поделился известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Опубликовано на официальном сайте.
Салат с селедкой, корнишонами и яблоком
Ингредиенты:
запеченная свекла – 1 шт
филе сельди – 2 шт
яблоко – 1 шт
корнишоны – 100 г
петрушка – 6 веточек
густой натуральный йогурт –
3 ст. л.
домашний майонез –
1 ст. л.
огурцы – 100 г
Способ приготовления:
1. Свеклу запечь в духовке, повернуть в фольгу при температуре 180 градусов.
2. Ее нужно полностью охладить, очистить и нарезать большим кубиком. Яблоко помыть, вырезать сердцевину и порезать кусочками.
3. Огурцы и корнишоны разрезать пополам
4. Все ингредиенты соединить в миске, добавить 2 нарезанных филе сельди.
5. Приготовить заправку: измельчить петрушку, переложить в глубокую миску или тарелку. Добавить 3 ст. л. густого натурального йогурта и 1 ст. л. домашнего майонеза. Перемешать до однородности и заправить салат.
Салат из сельди, картофеля и зеленого лука.
Ингредиенты:
филе сельди – 2 шт
отварной картофель – 2 шт
зеленый лук – 6 шт
веточки петрушки – 6 шт
ароматическое масло –
2 ст. л.
свежемолотый перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Картошку отварить в подсоленной воде на среднем огне, полностью охладить.
2. Почистить ее, порезать сначала кружочками, затем каждый кружочек еще на четвертинки.
3. Зеленый лук и петрушку измельчить.
4. Филе сельди порезать маленькими кусочками, все ингредиенты смешать в глубочайшей миске.
5. Заправить ароматным подсолнечным маслом, а также посолить и поперчить по вкусу.
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