Салаты с селедкой, которые переплюнут 'Шубу' и винегрет: идеи от Евгения Клопотенко

Кроме салата "Шуба" и винегрета с сельдью можно приготовить много разнообразных салатов. Они будут не менее вкусными и удивят новыми сочетаниями. Такие блюда станут отличным дополнением к праздничному столу и на их приготовление уйдет гораздо меньше времени.

Простыми идеями салатов с селедкой поделился известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Опубликовано на официальном сайте.

Салат с селедкой, корнишонами и яблоком

Ингредиенты:

запеченная свекла – 1 шт

филе сельди – 2 шт

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яблоко – 1 шт

корнишоны – 100 г

петрушка – 6 веточек

густой натуральный йогурт – 3 ст. л.

домашний майонез – 1 ст. л.

огурцы – 100 г

Способ приготовления:

1. Свеклу запечь в духовке, повернуть в фольгу при температуре 180 градусов.

2. Ее нужно полностью охладить, очистить и нарезать большим кубиком. Яблоко помыть, вырезать сердцевину и порезать кусочками.

3. Огурцы и корнишоны разрезать пополам

4. Все ингредиенты соединить в миске, добавить 2 нарезанных филе сельди.

5. Приготовить заправку: измельчить петрушку, переложить в глубокую миску или тарелку. Добавить 3 ст. л. густого натурального йогурта и 1 ст. л. домашнего майонеза. Перемешать до однородности и заправить салат.

Салат из сельди, картофеля и зеленого лука.

Ингредиенты:

филе сельди – 2 шт

отварной картофель – 2 шт

зеленый лук – 6 шт

веточки петрушки – 6 шт

ароматическое масло – 2 ст. л.

свежемолотый перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Картошку отварить в подсоленной воде на среднем огне, полностью охладить.

2. Почистить ее, порезать сначала кружочками, затем каждый кружочек еще на четвертинки.

3. Зеленый лук и петрушку измельчить.

4. Филе сельди порезать маленькими кусочками, все ингредиенты смешать в глубочайшей миске.

5. Заправить ароматным подсолнечным маслом, а также посолить и поперчить по вкусу.

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