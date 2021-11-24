Салаты с селедкой, которые переплюнут "Шубу" и винегрет: идеи от Евгения Клопотенко

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
8,9 т.
Салаты с селедкой, которые переплюнут 'Шубу' и винегрет: идеи от Евгения Клопотенко

Кроме салата "Шуба" и винегрета с сельдью можно приготовить много разнообразных салатов. Они будут не менее вкусными и удивят новыми сочетаниями. Такие блюда станут отличным дополнением к праздничному столу и на их приготовление уйдет гораздо меньше времени.

Простыми идеями салатов с селедкой поделился известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Опубликовано на официальном сайте.

Сельдь для салатов

Салат с селедкой, корнишонами и яблоком

Ингредиенты:

  • запеченная свекла – 1 шт

  • филе сельди – 2 шт

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  • яблоко – 1 шт

  • корнишоны – 100 г

  • петрушка – 6 веточек

  • густой натуральный йогурт –

    3 ст. л.

  • домашний майонез –

    1 ст. л.

  • огурцы – 100 г

Способ приготовления:

1. Свеклу запечь в духовке, повернуть в фольгу при температуре 180 градусов.

2. Ее нужно полностью охладить, очистить и нарезать большим кубиком. Яблоко помыть, вырезать сердцевину и порезать кусочками.

3. Огурцы и корнишоны разрезать пополам

Свекла для блюда

4. Все ингредиенты соединить в миске, добавить 2 нарезанных филе сельди.

5. Приготовить заправку: измельчить петрушку, переложить в глубокую миску или тарелку. Добавить 3 ст. л. густого натурального йогурта и 1 ст. л. домашнего майонеза. Перемешать до однородности и заправить салат.

Салат из сельди, картофеля и зеленого лука.

Ингредиенты:

  • филе сельди – 2 шт

  • отварной картофель – 2 шт

  • зеленый лук – 6 шт

  • веточки петрушки – 6 шт

  • ароматическое масло –

    2 ст. л.

  • свежемолотый перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Картошку отварить в подсоленной воде на среднем огне, полностью охладить.

2. Почистить ее, порезать сначала кружочками, затем каждый кружочек еще на четвертинки.

3. Зеленый лук и петрушку измельчить.

Картофель для блюда

4. Филе сельди порезать маленькими кусочками, все ингредиенты смешать в глубочайшей миске.

5. Заправить ароматным подсолнечным маслом, а также посолить и поперчить по вкусу.

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