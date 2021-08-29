Сало – продукт долгожителей

Любов до сала перейшла нам від наших далеких пращурів і дала їм можливість вижити в ті далекі часи.

То вже потім з'явилися борщ і вареники, але сало було першим.

І хоч сало люблять багато народів світу, ми, очеидно, любимо його найбільше, бо придумали День сала і цей день сьогодні настав.

САЛО – ПРОДУКТ ДОВГОЖИТЕЛІВ

Ми багато разів чули, що Середземноморська дієта -- одна із найздоровіших. Такою її роблять високий вміст корисних жирів (40-50% від всіх денних калорій), із яких насичених жирів 8%, мононенасичених -- 15-25% і омега-3.

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Ще там є сезонні свіжі овочі, фрукти, зелеь, зернові, бобові.

Але сьогодні мова йде про жири.

Так от. Основу жирів Середземноморської дієти складає оливкова олія. Корисні властивості оливкової олії зумовлені, переважно, олеїновою жирною кислотою, яка має протизапальні властивості.

Сало містить до 45% олеїнової кислоти (в оливковій олії -- до 64%).

Це жир, який практично не окислюється, а, оскільки він входить до складу клітинних мембран, то вони довше залишаються здоровими, клітини і тканини, органи повільніше старіють та повільніше зношуються.

Олеїнова кислота НЕ впливає на вміст холестерину в крові, тобто має низьку атерогенність.

Крім того, цей жир витримує більше нагрівання без утворення шкідливих сполук внаслідок руйнування жирних кислот.

Сало, потрапляючи в 12-палу кишку, сприяє утворенню жовчі (має холеретичні властивості) і корисне при гіпотонії жовчного міхура.

Має також і жовчогінну дію (холекінетичні властивості), тому, якщо їсте не часто, то для профілактики застою в жовчному міхурі, пожуйте маленький шматочок сала.

Сало корисне для печінки, допомагає очищати її клітини від застою жовчі.

До речі, вранці жовч, навіть у здорових людей, перенасичена холестерином і має літогенні властивості (тобто має схильність до утворення каменів), тому на сніданок добре з'їсти малесенький шматочок сала.

Сало дає відчуття тривалого насичення. Тепер зрозуміло, чому наші діди-прадіди, ідучи вранці на роботу, завжди брали із собою хліб та сало.

В салі, так само, як і в оливковій олії, дуже мало "запальної" лінолевої кислоти, якої багато в рослинних оліях, які швидко окислюються (соняшниковій, виноградних кісточок, маковій, кукурудзяній, грецького горіха та ін). Тому не спішіть все заливати оліями.

В салі міститься арахідонова кислота (відноситься до корисних омега-6), яка входить до складу клітинних мембран і необхідна для роботи ферментів серцевого м'яза.

Виводить радіонукліди.

Зараз вчені всьоого світу визнали,що найбільша антихолестеринова епопея принесла багато шкоди людству.

Наочним прикладом хорошого здоров'я та вживання сала є норвежці.

АЛЕ.

Зараз Вам, можливо, захочеться відрізати собі шматок сала побільше, бо там же стільки користі.

Не спішіть, читайте далі:)

Сало – калорійний продукт, тому, якщо Ви розраховуєте оздоровитися, але після сала ще йдуть печеньки, булочки, цукерки, то вагу наберете вдвічі швидше.

Або якщо сиднем сидите, і сало наминаєте -- теж не ждіть чудес.

І ЩЕ.

Жир в раціоні мусить бути, але без надмірностей. Бо занадто багато жиру може погано вплинути на роботу підшлункової залози та спровокувати вихід камінців із жовчного міхура при жовчнокам'яній хворобі.

ТАК СКІЛЬКИ?

Як ліки, для виявлення всіх корисних властивостей -- третину або пів сірникової коробочки, можна і натще.

А МОЖНА із борщем, шматочком грубозмеленого хліба та часничком -- це одне з найкращих і найздоровіших поєднань.

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