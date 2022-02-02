Как засолить сало в мультиварке: удачный маринад

Засол сала – это всегда достаточно длительный процесс. Чтобы продукт получился действительно вкусным и хорошо приготовился, по традиционной технологии нужно несколько дней. Но есть метод, по которому блюдо можно будет есть сразу после термической обработки. Для этого понадобится только мультиварка.

Идея опубликована на странице vkusno_vv в Instagram.

Ингредиенты:

сало с прослоями – 1 кг

соль – 200 г

сахар – 2 ст.л

вода – 1 л

лавровый лист – 4-5 шт

перец горошком – 10 шт

чеснок

перец красный острый

луковая шелуха – 2 горсти

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Способ приготовления:

1. Луковую шелуху тщательно промыть, положить одним слоем в чашу мультиварки, сверху поместить сало, лавровый лист, перец горошком, затем оставшуюся шелуху. Сало нужно нарезать на брусочки приблизительно 5х15 см.

2. Приготовить маринад: в кипящую воду добавить соль, сахар. Проварить до полного растворения. Залить им сало.

3. Мультиварку поставить на режим тушения на 1 час.

4. Оставить сало на 8-10 часов в мультиварке.

5. Вынуть, обсушить, натереть чесноком, обвалять в красном перце.

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