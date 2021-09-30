Маринованное сало за 5 минут: 2 быстрых способа

Друзья позвонили и сообщили, что придут в гости через час. А что приготовить быстро и вкусно – не знаете. Тем временем, сало в холодильнике уже давно заждалось своей очереди. Ведь, замариновав его можно покорить сердце даже самого требовательного гостя.

Редакция FoodOboz поделится двумя способами, как вкусно замариновать сало за 5 минут.

Способ 1

Ингредиенты:

Свиная грудка – 1 кг

Вода – 1 л

Чеснок – 1 шт

Лавровый лист – 4 шт

Соль – 4 ст. л

Черный и красный молотый перец, черный перец горошком – по вкусу

Способ приготовления:

В кастрюлю налить воду, добавить соль, все виды перца и лавровый лист. Свиную грудинку помыть и порезать кусочками. Как только смесь в кастрюле закипит, отправить туда сало. Довести до кипения. Уменьшить огонь до слабого и варить еще 5 минут.

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Способ 2

Ингредиенты:

Сало – 500 г

Сахар – 2 ч. л

Вода – 0,5 л

Репчатый лук – 100 г

Черный перец горошек – 5 шт

Лавровый лист – 4 шт

Морковь – 100 г

Горький молотый перец – 1 ч. л

Чеснок – 30 г

Соль – 2 ч. л

Уксус – 2 ст. л

Способ приготовления:

В кипятке растворить соль, сахар, добавить перец, лавровый лист и нарезанную кружочками морковь. Довести до кипения. Добавить уксус. Порезать сало маленькими кусочками. Чеснок порезать ломтиками. Лук полукольцами. В другую кастрюлю выложить сало, лук, черный молотый перец и оставить массу на 5 минут. Залить маринадом и дать настояться.

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