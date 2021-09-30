Маринованное сало за 5 минут: 2 быстрых способа

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Маринованное сало за 5 минут: 2 быстрых способа

Друзья позвонили и сообщили, что придут в гости через час. А что приготовить быстро и вкусно – не знаете. Тем временем, сало в холодильнике уже давно заждалось своей очереди. Ведь, замариновав его можно покорить сердце даже самого требовательного гостя.

Редакция FoodOboz поделится двумя способами, как вкусно замариновать сало за 5 минут.

Способ 1

Ингредиенты:

  • Свиная грудка – 1 кг

  • Вода – 1 л

  • Чеснок – 1 шт

  • Лавровый лист – 4 шт

  • Соль – 4 ст. л

  • Черный и красный молотый перец, черный перец горошком – по вкусу

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю налить воду, добавить соль, все виды перца и лавровый лист.

  2. Свиную грудинку помыть и порезать кусочками.

  3. Как только смесь в кастрюле закипит, отправить туда сало. Довести до кипения. Уменьшить огонь до слабого и варить еще 5 минут.

Процесс маринования сала с луком
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Способ 2

Ингредиенты:

  • Сало – 500 г

  • Сахар – 2 ч. л

  • Вода – 0,5 л

  • Репчатый лук – 100 г

  • Черный перец горошек – 5 шт

  • Лавровый лист – 4 шт

  • Морковь – 100 г

  • Горький молотый перец – 1 ч. л

  • Чеснок – 30 г

  • Соль – 2 ч. л

  • Уксус – 2 ст. л

Способ приготовления:

  1. В кипятке растворить соль, сахар, добавить перец, лавровый лист и нарезанную кружочками морковь. Довести до кипения.

  2. Добавить уксус.

  3. Порезать сало маленькими кусочками.

  4. Чеснок порезать ломтиками. Лук полукольцами.

  5. В другую кастрюлю выложить сало, лук, черный молотый перец и оставить массу на 5 минут.

  6. Залить маринадом и дать настояться.

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