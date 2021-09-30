Маринованное сало за 5 минут: 2 быстрых способа
Друзья позвонили и сообщили, что придут в гости через час. А что приготовить быстро и вкусно – не знаете. Тем временем, сало в холодильнике уже давно заждалось своей очереди. Ведь, замариновав его можно покорить сердце даже самого требовательного гостя.
Редакция FoodOboz поделится двумя способами, как вкусно замариновать сало за 5 минут.
Способ 1
Ингредиенты:
Свиная грудка – 1 кг
Вода – 1 л
Чеснок – 1 шт
Лавровый лист – 4 шт
Соль – 4 ст. л
Черный и красный молотый перец, черный перец горошком – по вкусу
Способ приготовления:
В кастрюлю налить воду, добавить соль, все виды перца и лавровый лист.
Свиную грудинку помыть и порезать кусочками.
Как только смесь в кастрюле закипит, отправить туда сало. Довести до кипения. Уменьшить огонь до слабого и варить еще 5 минут.
Способ 2
Ингредиенты:
Сало – 500 г
Сахар – 2 ч. л
Вода – 0,5 л
Репчатый лук – 100 г
Черный перец горошек – 5 шт
Лавровый лист – 4 шт
Морковь – 100 г
Горький молотый перец – 1 ч. л
Чеснок – 30 г
Соль – 2 ч. л
Уксус – 2 ст. л
Способ приготовления:
В кипятке растворить соль, сахар, добавить перец, лавровый лист и нарезанную кружочками морковь. Довести до кипения.
Добавить уксус.
Порезать сало маленькими кусочками.
Чеснок порезать ломтиками. Лук полукольцами.
В другую кастрюлю выложить сало, лук, черный молотый перец и оставить массу на 5 минут.
Залить маринадом и дать настояться.
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