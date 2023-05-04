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Самая бюджетная намазка из 3 ингредиентов за 10 минут: из чего приготовить вкусную закуску
Плавленый сыр и яйца – идеальные продукты для приготовления вкусно и легкой намазки. Для более пикантного вкуса добавьте чеснок, а также зелень, каперсы, зеленый лук.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из плавленого сыра, с чесноком и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- вареные яйца
- плавленый сыр
- чеснок
- майонез
Способ приготовления:
1. Яйца отварите, натрите на терке.
2. Плавленый сыр также натрите на мелкой терке.
3. Чеснок пропустите через пресс.
4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте майонез, перемешайте и можно подавать.
Также на OBOZREVATEL сообщалось, из чего приготовить самую простую и вкусу намазку за 10 минут.