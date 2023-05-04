Плавленый сыр и яйца – идеальные продукты для приготовления вкусно и легкой намазки. Для более пикантного вкуса добавьте чеснок, а также зелень, каперсы, зеленый лук.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из плавленого сыра, с чесноком и вареными яйцами.

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Ингредиенты:

вареные яйца

плавленый сыр

чеснок

майонез

Способ приготовления:

1. Яйца отварите, натрите на терке.

2. Плавленый сыр также натрите на мелкой терке.

3. Чеснок пропустите через пресс.

4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте майонез, перемешайте и можно подавать.

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