Самая бюджетная намазка из 3 ингредиентов за 10 минут: из чего приготовить вкусную закуску

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
3,2 т.
Рецепт намазки

Плавленый сыр и яйца – идеальные продукты для приготовления вкусно и легкой намазки. Для более пикантного вкуса добавьте чеснок, а также зелень, каперсы, зеленый лук. 

Из чего приготовить вкусную намазку

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из плавленого сыра, с чесноком и вареными яйцами.

Рецепт намазки
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Ингредиенты:

  • вареные яйца
  • плавленый сыр
  • чеснок
  • майонез

Способ приготовления:

1. Яйца отварите, натрите на терке.

Вареные яйца

2. Плавленый сыр также натрите на мелкой терке.

Плавленный сыр

3. Чеснок пропустите через пресс.

Намазка с плавленым сыром и чесноком

4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте майонез, перемешайте и можно подавать.

Бюджетная намазка

Также на OBOZREVATEL сообщалось, из чего приготовить самую простую и вкусу намазку за 10 минут. 

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