Самая бюджетная намазка за 5 минут: из чего приготовить вкусную закуску
Намазка на хлеб – самое простая и вкусная закуска, которую можно приготовить из самых простых, бюджетных продуктов. Стоит отметить, что готовить их можно из любых продуктов: рыбы, мяса, овощей, бобовых. Заправлять лучше не майонезом, а сметаной или йогуртом.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной, очень простой в приготовлении намазки из плавленого сыра, яиц и печени трески.
Ингредиенты:
- хлеб
- оливковое масло
Для намазки:
- сушеный чеснок
- печень трески – 1 банка
- плавленый сыр – 1 шт.
- варенные яйца – 1-2 шт.
- соль, перец – по вкусу
- майонез, йогурт или сметана – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Хлеб порежьте пополам, выложите в форму или противень, полейте маслом, посыпьте специи и сушенным чесноком, сушите в духовке 10-15 минут.
2. Для намазки: смешайте печень трески, натертый плавленый сыр, натертые вареные яйца, соль, перец и сметану.
3. Выложите намазку на подсушенный хлеб и украсьте зеленым луком.
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