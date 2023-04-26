Намазка на хлеб – самое простая и вкусная закуска, которую можно приготовить из самых простых, бюджетных продуктов. Стоит отметить, что готовить их можно из любых продуктов: рыбы, мяса, овощей, бобовых. Заправлять лучше не майонезом, а сметаной или йогуртом.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной, очень простой в приготовлении намазки из плавленого сыра, яиц и печени трески.

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Ингредиенты:

хлеб

оливковое масло

Для намазки:

сушеный чеснок

печень трески – 1 банка

плавленый сыр – 1 шт.

варенные яйца – 1-2 шт.

соль, перец – по вкусу

майонез, йогурт или сметана – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Хлеб порежьте пополам, выложите в форму или противень, полейте маслом, посыпьте специи и сушенным чесноком, сушите в духовке 10-15 минут.

2. Для намазки: смешайте печень трески, натертый плавленый сыр, натертые вареные яйца, соль, перец и сметану.

3. Выложите намазку на подсушенный хлеб и украсьте зеленым луком.

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