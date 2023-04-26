Самая бюджетная намазка за 5 минут: из чего приготовить вкусную закуску

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,7 т.
Намазка из рыбы

Намазка на хлеб – самое простая и вкусная закуска, которую можно приготовить из самых простых, бюджетных продуктов. Стоит отметить, что готовить их можно из любых продуктов: рыбы, мяса, овощей, бобовых. Заправлять лучше не майонезом, а сметаной или йогуртом. 

Намазка на бутерброды

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной, очень простой в приготовлении намазки из плавленого сыра, яиц и печени трески. 

Рецепт намазки
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Ингредиенты:

  • хлеб
  • оливковое масло

Для намазки:

  • сушеный чеснок
  • печень трески – 1 банка 
  • плавленый сыр – 1 шт. 
  • варенные яйца – 1-2 шт. 
  • соль, перец – по вкусу 
  • майонез, йогурт или сметана – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Хлеб порежьте пополам, выложите в форму или противень, полейте маслом, посыпьте специи и сушенным чесноком, сушите в духовке 10-15 минут. 

Сушенный хлеб

2. Для намазки: смешайте печень трески, натертый плавленый сыр, натертые вареные яйца, соль, перец и сметану.

Приготовление намазки

3. Выложите намазку на подсушенный хлеб и украсьте зеленым луком. 

Готовая намазка

Также на OBOZREVATEL сообщалось, из чего приготовить вкусную и бюджетная намазку из простых ингредиентов и без майонеза. 

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