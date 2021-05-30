Самая опасная еда в мире от которой можно умереть

Все мы много раз слышали, что есть еда, которая способна не только сильно навредить организму, а даже поставить под угрозу в целом здоровье и жизнь. Зная ее, вы точно сможете себя обезопасить.

Редакция FoodOboz выбрала для вас перечень разных блюд со всего мира, которые считаются самыми опасными и могут очень сильно навредить.

1. Просроченные продукты

Хлеб с плесенью очень опасен. Источник: rospotrebnadzor.ru

Если ваша домашняя еда уже простроченная – от нее лучше избавиться. Так как плесень, например, на хлебе – может быть крайне опасной, также часто можно отравиться даже в хорошем ресторане и кафе.

2. Опасные экзотические блюда

Если вы отправляетесь в экзотические страны – Китай или Япония, имейте ввиду, что то, что там спокойно едят коренные жители – для может быть крайне опасным, так как ваш организм не привык к такой пище.

Шашлык из скорпионов. Источник: liveinternet.ru

В Китае к примеру вы можете съесть ядовитых ос, шмелей и скорпионов, которые подаются в виде шашлыка, но вот как вы себя будете чувствовать после такой экзотики – можно только представить.

А в Японии очень популярное и крайне опасное блюдо – рыба фугу. Все прекрасно знают, что после нее человек может умереть, если она неправильно приготовлена.

Рыба-фугу. Источник: chefmarket.ru

Также там можно попробовать гигантскую медузу, в которой много яда и она может быть смертельной.

Мясо осьминога само по себе не опасно для здоровья, но, тем не менее, каждый год более 9000 человек погибает, подавившись извивающимися щупальцами. Оставаясь живыми, щупальца присасываются к пищеводу и носоглотке, перекрывая доступ воздуха и человек погибает.

Блюда из осьминога могут быть опасными. Источник: chefmarket.ru

Еще одним опасным деликатесом является – лягушка-бык, ее чаще всего готовят в Намиби.

Опасная лягушка-бык. Источник: masterok.livejournal

Во Франции любимые французами лягушачьи лапки считаются опасными из-за содержания опасных токсин.

Лягушачьи лапки. Источник: paris.zagranitsa.com

3. Опасные растения

На Ямайке к примеру, употребляют в пищу фрукт аки, он очень ядовит до своего созревания или пока его не отварят в воде.

Опасный фрукт аки. Источник: polzaed.ru

В Африке производят муку из корня маниоки, а вот другие части этого растения содержат большое количество синильной кислоты, и если они попадут в муку – могут привести даже к летальному исходу.

Корни маниоки. Источник: botanichka.ru

4. Самое опасное блюдо

На Сардинии есть такое блюдо, как "Касу марцу" – гнилой сыр с личинками мух.

Он имеет ужасный ароматом из-за того, что в нем живут самые настоящие личинки мух.

Сыр готовят из овечьего молока, а потом выставляют просто на открытый воздух, чтобы мухи садились и смогли отложить личинки.

Ученые считают, что употребление такого деликатеса может вызвать аллергию и конечно же, отравления.

Важно, что если личинки выживут в желудке, то легко смогут даже просверлить тонкие стенки кишечника насквозь.

Сыр с личинками мух. Источник: chefmarket.ru

Стоит отметить, что опасная еда – не только та, которая мгновенно приводит к сбоям в организме, но и та, которую вы едите годами – нездоровая пища – жирные блюда, фастфуд, слишком соленная и сладкая пища, а также сладкие, газированные воды, соусы, специи, уксус.

Вредная еда

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