Самая полезная квашеная капуста без уксуса: как приготовить
Квашеная капуста – это очень питательный и полезный продукт, который особенно следует употреблять в период авитаминоза. Но очень важно, что во время приготовления к овощу не добавлялся уксус, ведь закуска получится наоборот вредной. Прекрасным консервантом будет обычная соль.
Идея приготовления квашеной капусты без уксуса опубликована на странице фудблогера с ником yummy_food_uaa в Instagram. Она получается очень хрустящей и может сохраняться долгое время.
Ингредиенты:
- 1,5 кг измельченной капусты
- 300 г тертой моркови
- 2 ст.л. каменной соли
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты соединить.
2. Хорошо принять, чтобы образовался сок.
3. Сложить в ведро.
4. Сверху поставить груз, под ведро тарелку.
5. Оставить капусту в тепле в таком виде на 3-5 дней.
6. Хорошо перемешать руками, чтобы вышел лишний воздух.
7. Разложить в банки или обратно в ведро, закрыть крышкой.
8. Хранить в холоде, можно в холодильник или погреб.
9. При подаче порезать лук, заправить растительным маслом.
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