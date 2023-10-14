Квашеная капуста – это очень питательный и полезный продукт, который особенно следует употреблять в период авитаминоза. Но очень важно, что во время приготовления к овощу не добавлялся уксус, ведь закуска получится наоборот вредной. Прекрасным консервантом будет обычная соль.

Идея приготовления квашеной капусты без уксуса опубликована на странице фудблогера с ником yummy_food_uaa в Instagram. Она получается очень хрустящей и может сохраняться долгое время.

Ингредиенты:

1,5 кг измельченной капусты

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300 г тертой моркови

2 ст.л. каменной соли

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты соединить.

2. Хорошо принять, чтобы образовался сок.

3. Сложить в ведро.

4. Сверху поставить груз, под ведро тарелку.

5. Оставить капусту в тепле в таком виде на 3-5 дней.

6. Хорошо перемешать руками, чтобы вышел лишний воздух.

7. Разложить в банки или обратно в ведро, закрыть крышкой.

8. Хранить в холоде, можно в холодильник или погреб.

9. При подаче порезать лук, заправить растительным маслом.

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