Самая простая и вкусная намазка за 10 минут: из чего приготовить пикантную закуску

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусная намазка

Намазки – самая простая закуска, которую можно приготовить из любых продуктов, начиная от варенных яиц, заканчивая твердым и плавленным сыром, а также из рыбы, консерв. Заправлять можно майонезом, йогуртом и сметаной. Для пикантного вкуса добавьте чеснок, зелень, специи. 

Намазка из рыбы

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из твердого сыра, с майонезом и морковью по-корейски.

Рецепт намазки
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Ингредиенты:

  • батон – 1/2 шт.
  • сыр твердый – 50 г
  • морковь – 70 г
  • чеснок – 2 зуб.
  • соль, перец – по вкусу
  • майонез – 50 г
  • зелень – пучок

Способ приготовления:

1. Натрите на мелкую терку сырую морковь и сыр, добавьте измельченный чеснок.

Ингредиенты для закуски

2. Добавьте соль, перец и перемешайте. Туда же добавьте измельченную зелень, майонез, перемешайте до однородности.

Жареный хлеб

3. Выложите массу на поджаренный батон и можно подавать.

Готовая намазка

Также на OBOZREVATEL сообщалось, из чего приготовить бюджетную и вкусную намазку за 10 минут. 

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