Намазки – самая простая закуска, которую можно приготовить из любых продуктов, начиная от варенных яиц, заканчивая твердым и плавленным сыром, а также из рыбы, консерв. Заправлять можно майонезом, йогуртом и сметаной. Для пикантного вкуса добавьте чеснок, зелень, специи.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из твердого сыра, с майонезом и морковью по-корейски.

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Ингредиенты:

батон – 1/2 шт.

сыр твердый – 50 г

морковь – 70 г

чеснок – 2 зуб.

соль, перец – по вкусу

майонез – 50 г

зелень – пучок

Способ приготовления:

1. Натрите на мелкую терку сырую морковь и сыр, добавьте измельченный чеснок.

2. Добавьте соль, перец и перемешайте. Туда же добавьте измельченную зелень, майонез, перемешайте до однородности.

3. Выложите массу на поджаренный батон и можно подавать.

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