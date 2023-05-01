Самая простая и вкусная намазка за 10 минут: из чего приготовить пикантную закуску
Намазки – самая простая закуска, которую можно приготовить из любых продуктов, начиная от варенных яиц, заканчивая твердым и плавленным сыром, а также из рыбы, консерв. Заправлять можно майонезом, йогуртом и сметаной. Для пикантного вкуса добавьте чеснок, зелень, специи.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из твердого сыра, с майонезом и морковью по-корейски.
Ингредиенты:
- батон – 1/2 шт.
- сыр твердый – 50 г
- морковь – 70 г
- чеснок – 2 зуб.
- соль, перец – по вкусу
- майонез – 50 г
- зелень – пучок
Способ приготовления:
1. Натрите на мелкую терку сырую морковь и сыр, добавьте измельченный чеснок.
2. Добавьте соль, перец и перемешайте. Туда же добавьте измельченную зелень, майонез, перемешайте до однородности.
3. Выложите массу на поджаренный батон и можно подавать.
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