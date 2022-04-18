Самая простая паска без дрожжей за 5 минут: рецепт
Паска без дрожжей – это идеальный вариант для тех хозяек, у которых нет времени и возможности долго возиться с тестом. Такая выпечка не создает хлопот – все смешали и готово.
Кондитер, кулинар Лилия Цвит на своем Youtube-канале поделилась рецептом простой паски без дрожжей. (Для того чтобы посмотреть видео, досскрольте новость до конца).
Ингредиенты:
творог – 300 г
масло (маргарин) – 250 г
яйца – 4 шт
сахар – 250 г
ванильный сахар – 1 п (16 г)
мука – 550 г + 50 г
сода– 1 ч. л.
уксус – 1 ст. л.
изюм – 200 г
цедра цитрусовая – 1 ст. л.
Глазурь:
шоколад – 100 г
масло – 30 г
молоко – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. К мягкому маслу добавить сахар и ванильный сахар. Взбить миксером.
2. Постепенно добавить яйца, продолжая взбивать.
3. Добавить творог. Взбить миксером.
4. Добавить соду, погашенную уксусом.
5. Добавить цедру, перемешать.
6. Добавить пропаренные изюм, муку и замесить тесто. Оно получается тягучим.
7. Выложить тесто в форму.
8. Выпекать при температуре 180 градусов 50 минут.
9. Для глазури смешать все ингредиенты и растопить. Полить паски.
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