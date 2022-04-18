Самая простая паска без дрожжей за 5 минут: рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
4,1 т.
Самая простая паска без дрожжей за 5 минут: рецепт

Паска без дрожжей – это идеальный вариант для тех хозяек, у которых нет времени и возможности долго возиться с тестом. Такая выпечка не создает хлопот – все смешали и готово.

Кондитер, кулинар Лилия Цвит на своем Youtube-канале поделилась рецептом простой паски без дрожжей. (Для того чтобы посмотреть видео, досскрольте новость до конца).

Творожная паска без дрожжей

Ингредиенты:

  • творог – 300 г

  • масло (маргарин) – 250 г

  • яйца – 4 шт

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  • сахар – 250 г

  • ванильный сахар – 1 п (16 г)

  • мука – 550 г + 50 г

  • сода– 1 ч. л.

Шоколадная глазурь для паски

  • уксус – 1 ст. л.

  • изюм – 200 г

  • цедра цитрусовая – 1 ст. л.

Глазурь:

  • шоколад – 100 г

  • масло – 30 г

  • молоко – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. К мягкому маслу добавить сахар и ванильный сахар. Взбить миксером.

Приготовление теста для паски

2. Постепенно добавить яйца, продолжая взбивать.

3. Добавить творог. Взбить миксером.

4. Добавить соду, погашенную уксусом.

Тесто без дрожжей для паски

5. Добавить цедру, перемешать.

6. Добавить пропаренные изюм, муку и замесить тесто. Оно получается тягучим.

7. Выложить тесто в форму.

Паска без дрожжей с шоколадной глазурью

8. Выпекать при температуре 180 градусов 50 минут.

9. Для глазури смешать все ингредиенты и растопить. Полить паски.

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