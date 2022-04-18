Паска без дрожжей – это идеальный вариант для тех хозяек, у которых нет времени и возможности долго возиться с тестом. Такая выпечка не создает хлопот – все смешали и готово.

Кондитер, кулинар Лилия Цвит на своем Youtube-канале поделилась рецептом простой паски без дрожжей. (Для того чтобы посмотреть видео, досскрольте новость до конца).

Ингредиенты:

творог – 300 г

масло (маргарин) – 250 г

яйца – 4 шт

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сахар – 250 г

ванильный сахар – 1 п (16 г)

мука – 550 г + 50 г

сода– 1 ч. л.

уксус – 1 ст. л.

изюм – 200 г

цедра цитрусовая – 1 ст. л.

Глазурь:

шоколад – 100 г

масло – 30 г

молоко – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. К мягкому маслу добавить сахар и ванильный сахар. Взбить миксером.

2. Постепенно добавить яйца, продолжая взбивать.

3. Добавить творог. Взбить миксером.

4. Добавить соду, погашенную уксусом.

5. Добавить цедру, перемешать.

6. Добавить пропаренные изюм, муку и замесить тесто. Оно получается тягучим.

7. Выложить тесто в форму.

8. Выпекать при температуре 180 градусов 50 минут.

9. Для глазури смешать все ингредиенты и растопить. Полить паски.

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