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Самая простая паста из трех ингредиентов за 15 минут: особенности приготовления
Если вы ни разу не готовили пасту и боитесь испортить блюдо, лучше всего начать с самого простого. А именно – пасты на основе трех ингредиентов: элементарное приготовление, минимум времени и максимум вкуса.
Рецептом простейшей пасты из трех ингредиентов поделились в кулинарном блоге tomka_recepti в Instagram.
Ингредиенты:
паста/макароны
сыр пармезан (или другой из твердых сортов)
черный перец
Способ приготовления:
1. На сковороду выложить сырые макароны или пасту. Готовить как ризотто, доливая воду.
2. Как только макароны будут почти готовы, добавить к ним пармезан. Перемешать.
3. Добавить перец.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить пасту за 15 минут.