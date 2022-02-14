Самая простая паста из трех ингредиентов за 15 минут: особенности приготовления

Если вы ни разу не готовили пасту и боитесь испортить блюдо, лучше всего начать с самого простого. А именно – пасты на основе трех ингредиентов: элементарное приготовление, минимум времени и максимум вкуса.

Рецептом простейшей пасты из трех ингредиентов поделились в кулинарном блоге tomka_recepti в Instagram.

Ингредиенты:

паста/макароны

сыр пармезан (или другой из твердых сортов)

черный перец

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Способ приготовления:

1. На сковороду выложить сырые макароны или пасту. Готовить как ризотто, доливая воду.

2. Как только макароны будут почти готовы, добавить к ним пармезан. Перемешать.

3. Добавить перец.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить пасту за 15 минут.