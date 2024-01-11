В мире существует очень много разнообразных рецептов творожных запеканок, каждая из которых найдет своего ценителя. А есть печенье, известное на весь мир, которое обожают почти все. Так что же будет, если совместить один из самых популярных рецептов запеканок, а также всемирно известное печенье "Орео"?

Правильно, с таким сочетанием мы получим самую топовую запеканку, которая придется по вкусу каждому. Именно так утверждает в Instagram фудблогер Максим Мензак.

Ингредиенты

Сыр кисломолочный 9% – 600 гр

Яйца – 3 шт

Сахар – 120 гр

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Ванильный сахар – 10 гр

Манка – 30 гр

Сметана – 100 гр

Сливочное масло – 100 гр

Сливки 18% – 200 гр

Малина – 120 гр

Орео – 80 гр

Способ приготовления

1. Яйца смешать с творогом, сахаром, манкой, сливками, ванильным сахаром, сметаной и сливочным маслом (100 гр) и взбиваем блендером до образования однородной консистенции.

2. Получившуюся сырковую массу распределить по порционным формам для выпечки.

3. Посыпаем будущую запеканку печеньем "Орео" (может подойти и любое другое), а также малиной.

4. Выпекать в течение 20 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.

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