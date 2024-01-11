Самая топовая творожная запеканка с печеньем "Орео": простой и быстрый рецепт
В мире существует очень много разнообразных рецептов творожных запеканок, каждая из которых найдет своего ценителя. А есть печенье, известное на весь мир, которое обожают почти все. Так что же будет, если совместить один из самых популярных рецептов запеканок, а также всемирно известное печенье "Орео"?
Правильно, с таким сочетанием мы получим самую топовую запеканку, которая придется по вкусу каждому. Именно так утверждает в Instagram фудблогер Максим Мензак.
Ингредиенты
- Сыр кисломолочный 9% – 600 гр
- Яйца – 3 шт
- Сахар – 120 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Манка – 30 гр
- Сметана – 100 гр
- Сливочное масло – 100 гр
- Сливки 18% – 200 гр
- Малина – 120 гр
- Орео – 80 гр
Способ приготовления
1. Яйца смешать с творогом, сахаром, манкой, сливками, ванильным сахаром, сметаной и сливочным маслом (100 гр) и взбиваем блендером до образования однородной консистенции.
2. Получившуюся сырковую массу распределить по порционным формам для выпечки.
3. Посыпаем будущую запеканку печеньем "Орео" (может подойти и любое другое), а также малиной.
4. Выпекать в течение 20 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.
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