Самая топовая творожная запеканка с печеньем "Орео": простой и быстрый рецепт

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Самая топовая творожная запеканка с печеньем 'Орео': простой и быстрый рецепт

В мире существует очень много разнообразных рецептов творожных запеканок, каждая из которых найдет своего ценителя. А есть печенье, известное на весь мир, которое обожают почти все. Так что же будет, если совместить один из самых популярных рецептов запеканок, а также всемирно известное печенье "Орео"?

Правильно, с таким сочетанием мы получим самую топовую запеканку, которая придется по вкусу каждому. Именно так утверждает в Instagram фудблогер Максим Мензак.

Самая топовая творожная запеканка с печеньем ''Орео'': простой и быстрый рецепт

Ингредиенты

  • Сыр кисломолочный 9% – 600 гр
  • Яйца – 3 шт
  • Сахар – 120 гр
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  • Ванильный сахар – 10 гр
  • Манка – 30 гр
  • Сметана – 100 гр
  • Сливочное масло – 100 гр
  • Сливки 18% – 200 гр
  • Малина – 120 гр
  • Орео – 80 гр

Способ приготовления

1. Яйца смешать с творогом, сахаром, манкой, сливками, ванильным сахаром, сметаной и сливочным маслом (100 гр) и взбиваем блендером до образования однородной консистенции.

Самая топовая творожная запеканка с печеньем ''Орео'': простой и быстрый рецепт

2. Получившуюся сырковую массу распределить по порционным формам для выпечки.

Самая топовая творожная запеканка с печеньем ''Орео'': простой и быстрый рецепт

3. Посыпаем будущую запеканку печеньем "Орео" (может подойти и любое другое), а также малиной.

Самая топовая творожная запеканка с печеньем ''Орео'': простой и быстрый рецепт

4. Выпекать в течение 20 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.

Самая топовая творожная запеканка с печеньем ''Орео'': простой и быстрый рецепт

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