Самая удачная глазурь для пасок из двух ингредиентов: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт глазури

Глазурь для пасок можно готовить из белка, сметаны, шоколада. Но, очень важно помнить, что она будет идеальной по консистенции только тогда, когда вы добавите в основу желатин. 

Из чего приготовить глазурь для пасок

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачной глазури для пасок, которая готовится из желатина и воды. 

Рецепт глазури
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Ингредиенты:

  • 15 г желатина + 90 мл воды
  • 300 г сахара + 90 мл воды

Способ приготовления: 

1. Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать.

Желатин с водой

2. Воду соедините с сахаром, доведите до кипения, кипятите 1 минуту, вылейте к набухшему желатину, размешайте.

Приготовление глазури

3. Взбейте миксером до загустения и увеличения в объеме в 4 раза.

Как только масса станет воздушная, белая и станет густой – все готово. Быстро украсьте паски глазурью, посыпьте украшениями и оставьте сохнуть на ночь.

Глазурь для пасок

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