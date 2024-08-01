Пока много свежих помидоров, перцев и других овощей, можно приготовить пикантную аджику на зиму. Такой соус будет значительно лучше различных магазинных кетчупов. К тому же, такая заготовка прекрасно сохраняется.

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Идея приготовления пикантной аджики на зиму опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником kukaracha dacha в Instagram. Помидоры должны быть хорошо спелыми и сочными, а перец сладким.

В мясорубке измельчить следующие ингредиенты:

помидоры – 2,6 кг.

сладкий перец – 1 кг

морковь – 1 кг.

яблоки с кислинкой – 1 кг.

чеснок – 180 г (оставить отдельно, добавить в самом конце)

горький перец – 100 г

Продолжаем приготовление:

1. Положить в широкую посуду (котелок, сотейник).

2. Испарять около часа. На меньшее количество – минут 40.

3. Масса уменьшилась, добавить следующие компоненты и варить еще 5-7-10 минут:

рафинированное масло – 200 мл.

соль – 2 ст.л.

сахар – 160 г

В конце добавить:

уксус 9% – 100 мл.

перемолотый чеснок

другие специи или травы по желанию

Варить еще 5-7 минут и закрыть.

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