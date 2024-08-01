Самая вкусная аджика из помидоров и перца на зиму: что добавить для лучшего вкуса

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Самая вкусная аджика из помидоров и перца на зиму: что добавить для лучшего вкуса

Пока много свежих помидоров, перцев и других овощей, можно приготовить пикантную аджику на зиму. Такой соус будет значительно лучше различных магазинных кетчупов. К тому же, такая заготовка прекрасно сохраняется.

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Идея приготовления пикантной аджики на зиму опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником kukaracha dacha в Instagram. Помидоры должны быть хорошо спелыми и сочными, а  перец сладким.

Самая вкусная аджика из помидоров и перца на зиму: что добавить для лучшего вкуса

В мясорубке измельчить следующие ингредиенты:

  • помидоры – 2,6 кг.
  • сладкий перец – 1 кг
  • морковь – 1 кг.
  • яблоки с кислинкой – 1 кг.
  • чеснок – 180 г (оставить отдельно, добавить в самом конце)
  • горький перец – 100 г

Продолжаем приготовление:

Самая вкусная аджика из помидоров и перца на зиму: что добавить для лучшего вкуса

1. Положить в широкую посуду (котелок, сотейник).

2. Испарять около часа. На меньшее количество – минут 40.

Самая вкусная аджика из помидоров и перца на зиму: что добавить для лучшего вкуса

3. Масса уменьшилась, добавить следующие компоненты и варить еще 5-7-10 минут:

  • рафинированное масло – 200 мл.
  • соль – 2 ст.л.
  • сахар – 160 г
Самая вкусная аджика из помидоров и перца на зиму: что добавить для лучшего вкуса

В конце добавить:

  • уксус 9% – 100 мл.
  • перемолотый чеснок
  • другие специи или травы по желанию
Самая вкусная аджика из помидоров и перца на зиму: что добавить для лучшего вкуса

Варить еще 5-7 минут и закрыть.

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