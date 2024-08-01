Самая вкусная аджика из помидоров и перца на зиму: что добавить для лучшего вкуса
Пока много свежих помидоров, перцев и других овощей, можно приготовить пикантную аджику на зиму. Такой соус будет значительно лучше различных магазинных кетчупов. К тому же, такая заготовка прекрасно сохраняется.
Идея приготовления пикантной аджики на зиму опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником kukaracha dacha в Instagram. Помидоры должны быть хорошо спелыми и сочными, а перец сладким.
В мясорубке измельчить следующие ингредиенты:
- помидоры – 2,6 кг.
- сладкий перец – 1 кг
- морковь – 1 кг.
- яблоки с кислинкой – 1 кг.
- чеснок – 180 г (оставить отдельно, добавить в самом конце)
- горький перец – 100 г
Продолжаем приготовление:
1. Положить в широкую посуду (котелок, сотейник).
2. Испарять около часа. На меньшее количество – минут 40.
3. Масса уменьшилась, добавить следующие компоненты и варить еще 5-7-10 минут:
- рафинированное масло – 200 мл.
- соль – 2 ст.л.
- сахар – 160 г
В конце добавить:
- уксус 9% – 100 мл.
- перемолотый чеснок
- другие специи или травы по желанию
Варить еще 5-7 минут и закрыть.
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