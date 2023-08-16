Самая вкусная закуска, которую можно приготовить из баклажанов – это икра. Блюдо отлично сохраняется на зиму, идеально подойдет к любой каше, мясу и рыбе. Также можно есть прямо с хлебом на бутербродах.

Идея приготовления самой вкусной баклажановой икры опубликована на странице фудблогера Юлии с ником juli_co.ok в Instagram. Особую пикантность закуске добавляет чеснок.

Способ приготовления:

1. Нарезаем на брусочки 2.2 кг очищенных баклажанов.

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2. Насыпаем 2 ст.л. соли..

3. Оставляем на 30 минут.

4. За это время бланшируем 1 кг помидоров, снимаем кожуру и пропускаем через мясорубку.

5. Также измельчаем на мясорубке 0.5 кг очищенного болгарского перца, а также стручок острого.

6. Теперь баклажаны тоже пропускаем в отдельную емкость через мясорубку и отжимаем сок. Должен получиться 1 кг.

7. В кастрюлю перекладываем томаты, перец, баклажаны.

8. Доводим до кипения и добавляем 2 ст. л сахара, 1 ст. л пряной соли (сванское, адыгейское, пряное), 60 мл масла.

9. Снова доводим до кипения и готовим 30 минут, время от времени помешивая.

10. Через 30 минут добавляем 10 зубчиков чеснока (раздавить или натереть) и готовим еще 15 минут, затем добавляем 1 ст. уксуса и готовим еще 1-2 минуты. В конце пробовать, регулировать на соль.

11. Переводим в стерилизованные банки, даем остыть перевернув. Можно хранить в квартире.

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