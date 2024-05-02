Школьная пицца – это вкус, который не забывается никогда. Изделия делают небольшими, добавляют обязательно вареную колбасу и много сыра. А основа из теста получается пышной и очень хрустящей сверху.

Идея приготовления домашней пиццы, как в школе, опубликована на странице фудблогера Надежды с ником tastybynadia в Instagram. Выглядит очень аппетитно.

Ингредиенты для теста:

теплое молоко – 200 мл.

сахар – 10 г

сухие дрожжи – 6 г

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яйца – 1 шт.

сливочное масло – 60 г

мука – 400 г

соль – 7 г

Ингредиенты для начинки:

колбаса

огурец соленый

сыр

лук

майонез

кетчуп

Способ приготовления:

1. Смешиваем все ингредиенты для теста.

2. Хорошо его вымешиваем и в конце добавляем соль.

3. Оставляем тесто на 1 час в теплом месте.

4. Формируем шарики по 90 г и оставляем под полотенцем на 15 минут.

5. Затем делаем у них углубление для начинки.

6. Бортики теста смазываем желтком.

7. Выпекать 25 минут при температуре 180 градусов.

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