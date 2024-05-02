Самая вкусная домашняя пицца, как в школе: делимся технологией приготовления

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Самая вкусная домашняя пицца, как в школе: делимся технологией приготовления

Школьная пицца – это вкус, который не забывается никогда. Изделия делают небольшими, добавляют обязательно вареную колбасу и много сыра. А основа из теста получается пышной и очень хрустящей сверху.

Идея приготовления домашней пиццы, как в школе, опубликована на странице фудблогера Надежды с ником tastybynadia в Instagram. Выглядит очень аппетитно.

Самая вкусная домашняя пицца, как в школе: делимся технологией приготовления

Ингредиенты для теста:

  • теплое молоко – 200 мл.
  • сахар – 10 г
  • сухие дрожжи – 6 г
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  • яйца – 1 шт.
  • сливочное масло – 60 г
  • мука – 400 г
  • соль – 7 г

Ингредиенты для начинки:

  • колбаса
  • огурец соленый
  • сыр
  • лук
  • майонез
  • кетчуп

Способ приготовления:

Самая вкусная домашняя пицца, как в школе: делимся технологией приготовления

1. Смешиваем все ингредиенты для теста.

2. Хорошо его вымешиваем и в конце добавляем соль.

Самая вкусная домашняя пицца, как в школе: делимся технологией приготовления

3. Оставляем тесто на 1 час в теплом месте.

4. Формируем шарики по 90 г и оставляем под полотенцем на 15 минут.

Самая вкусная домашняя пицца, как в школе: делимся технологией приготовления

5. Затем делаем у них углубление для начинки.

Самая вкусная домашняя пицца, как в школе: делимся технологией приготовления

6. Бортики теста смазываем желтком.

Самая вкусная домашняя пицца, как в школе: делимся технологией приготовления

7. Выпекать 25 минут при температуре 180 градусов.

Самая вкусная домашняя пицца, как в школе: делимся технологией приготовления

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