Самая вкусная домашняя пицца, как в школе: делимся технологией приготовления
Школьная пицца – это вкус, который не забывается никогда. Изделия делают небольшими, добавляют обязательно вареную колбасу и много сыра. А основа из теста получается пышной и очень хрустящей сверху.
Идея приготовления домашней пиццы, как в школе, опубликована на странице фудблогера Надежды с ником tastybynadia в Instagram. Выглядит очень аппетитно.
Ингредиенты для теста:
- теплое молоко – 200 мл.
- сахар – 10 г
- сухие дрожжи – 6 г
- яйца – 1 шт.
- сливочное масло – 60 г
- мука – 400 г
- соль – 7 г
Ингредиенты для начинки:
- колбаса
- огурец соленый
- сыр
- лук
- майонез
- кетчуп
Способ приготовления:
1. Смешиваем все ингредиенты для теста.
2. Хорошо его вымешиваем и в конце добавляем соль.
3. Оставляем тесто на 1 час в теплом месте.
4. Формируем шарики по 90 г и оставляем под полотенцем на 15 минут.
5. Затем делаем у них углубление для начинки.
6. Бортики теста смазываем желтком.
7. Выпекать 25 минут при температуре 180 градусов.
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