Ни для кого не секрет, что домашняя лапша намного вкуснее купированной. Однако, далеко не все хотят ее готовить, ведь существует риск, что лапша разварится.

Чтобы такого не произошло, нужно готовить домашнюю лапшу по рецепту фудблогера Инны Ключник. В своем Instagram она предоставила подробный рецепт блюда.

Ингредиенты

Яйца – 4 шт

Соль – 1 ч.л.

Вода – 50 гр

Масло растительное – 50 гр

Мука – 500 гр

Видео дня

Способ приготовления

1. Яйца взбиваем с солью.

2. Добавляем просеянную муку, растительное масло и воду. Замешиваем тесто. Лучше всего использовать комбайн. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и даем отдохнуть в течение 15 минут.

3. Разделяем тесто на 2 части. Каждую из них раскатываем в круг, присыпая мукой. Оставляем на 15 минут.

4. Когда тесто немного подсохло, скручиваем рулет на нарезаем с него лапшу.

5. Нарезанную лапшу сразу раскручиваем и распипаем по столу, чтобы она немного подсохла.

6. Варим лапшу в подсоленной воде в течение 1-2 минут после закипания.

Также на OBOZ.UA можно встретить и другие лапши: