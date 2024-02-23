Самая вкусная домашняя яичная лапша: как приготовить так, чтобы не разваривалась

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
Самая вкусная домашняя яичная лапша: как приготовить так, чтобы не разваривалась

Ни для кого не секрет, что домашняя лапша намного вкуснее купированной. Однако, далеко не все хотят ее готовить, ведь существует риск, что лапша разварится.

Чтобы такого не произошло, нужно готовить домашнюю лапшу по рецепту фудблогера Инны Ключник. В своем Instagram она предоставила подробный рецепт блюда.

Самая вкусная домашняя яичная лапша: как приготовить так, чтобы не разваривалась

Ингредиенты

  • Яйца – 4 шт
  • Соль – 1 ч.л.
  • Вода – 50 гр
  • Масло растительное – 50 гр
  • Мука – 500 гр
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Способ приготовления

1. Яйца взбиваем с солью.

Самая вкусная домашняя яичная лапша: как приготовить так, чтобы не разваривалась

2. Добавляем просеянную муку, растительное масло и воду. Замешиваем тесто. Лучше всего использовать комбайн. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и даем отдохнуть в течение 15 минут.

Самая вкусная домашняя яичная лапша: как приготовить так, чтобы не разваривалась

3. Разделяем тесто на 2 части. Каждую из них раскатываем в круг, присыпая мукой. Оставляем на 15 минут.

Самая вкусная домашняя яичная лапша: как приготовить так, чтобы не разваривалась

4. Когда тесто немного подсохло, скручиваем рулет на нарезаем с него лапшу.

Самая вкусная домашняя яичная лапша: как приготовить так, чтобы не разваривалась
Самая вкусная домашняя яичная лапша: как приготовить так, чтобы не разваривалась

5. Нарезанную лапшу сразу раскручиваем и распипаем по столу, чтобы она немного подсохла.

Самая вкусная домашняя яичная лапша: как приготовить так, чтобы не разваривалась

6. Варим лапшу в подсоленной воде в течение 1-2 минут после закипания.

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