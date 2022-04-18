Паска – вкусный и главный символ светлого праздника Паски. Готовят их как правило в Чистый четверг, обязательно читая молитву. Стоит отметить, что основой пасок является тесто, а также их можно делать из творога, с изюмом, с орехами, с цукатами украсив глазурью.

Кулинар, фудблогер Катерина Мулль поделилась в Instagram рецептом очень вкусной глазури для пасок, которую вы сможете приготовить всего за 10 мину из самых простых ингредиентов.

Ингредиенты:

Сахарная пудра – 200 г

Вода – 6 ст. л.

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Лимонный сок – 1 ч. л.

Желатин – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Желатин замочите в горячей воды, пусть полностью растворится.

2. Сахарную пудру растворите с 4 ст. л . воды, доведите до кипения и выключите.

3.Влейте желатин и начинайте взбивать миксером около 3 минут, когда масса побелеет добавьте лимонный сок, продолжайте взбивать до устойчивых пиков, это еще 2-3 минутки.

4. Сразу же готовой глазурью украшайте уже остывшие паски, иначе масса застынет и будет комочками.

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