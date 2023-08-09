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Самая вкусная и бюджетная закуска из СССР: рецепт фаршированных яиц по-новому
Самая простая и вкусная закуска, которую готовили еще в СРСР и которая популярная и сейчас, это фаршированные яйца. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите. Очень вкусно будет с рыбными консервами, твердым сыром, зеленью.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных фаршированных яиц, начинка для которых – тунец в масле, желтки и пармезан. Рецепт закуски был опубликован в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца вареные – 4-5 шт.
- тунец – 1 б.
- майонез
- тертый пармезан
Способ приготовления:
1. Яйца сварите, порежьте пополам, достаньте желток.
2. Начинка: разомните вилкой желтки, добавьте тунец с маслом, добавьте тертый пармезан, майонез и перемешайте.
3. Нафаршируйте начинкой яйца.
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