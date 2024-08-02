Кабачковая икра – идеальная консервация на все случаи жизни. Можно использовать в качестве намазки на хлеб или добавлять к тушеным блюдам. Также можно есть как соус. Сохраняется такая заготовка отлично.

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Идея приготовления вкусной кабачковой икры на зиму опубликована на странице кулинара Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instgaram. Очень вкусно, если использовать все домашние ингредиенты.

Ингредиенты:

очищенные кабачки – 1.5 кг.

морковь – 500 г

лук – 500 г

чеснок – 5 зубчиков

масло рафинированное – 125 мл.

сахар – 50 г

соль – 25 г

томатная паста – 150 г

молотый черный перец – 0,5 ч.л.

уксус 9% – 25 мл.

Способ приготовления:

1. Нарезать полукольцами лук.

2. Морковь натереть на большой терке.

3. Измельчить чеснок.

4. Нагреть сковороду.

5. Вылить масло.

6. Добавить лук, морковь и чеснок.

7. Периодически перемешать, обжарить 10 минут.

8. Пока овощи жарят – нарезать кабачки мелким кубиком.

9. Когда приготовится зажарка, выложить ее в кастрюлю.

10. Добавить кабачки, соль и сахар.

11. Все перемешать.

12. Проварить на среднем огне 30 минут после закипания, периодически помешивая.

13. Когда прошло 30 минут, добавить молотый перец и томатную пасту. Тушить еще 10 минут.

14. После этого добавить уксус. Еще раз перемешать.

15. Снять с огня.

16. Взбить блендером до однородной массы.

17. Икру разлить в стерилизованные банки.

18. Закрутить стерилизованными крышками.

19. Перевернуть и отправить на сутки под теплое одеяло.

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