Самая вкусная кабачковая икра на зиму: лучше любых намазок
Кабачковая икра – идеальная консервация на все случаи жизни. Можно использовать в качестве намазки на хлеб или добавлять к тушеным блюдам. Также можно есть как соус. Сохраняется такая заготовка отлично.
Идея приготовления вкусной кабачковой икры на зиму опубликована на странице кулинара Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instgaram. Очень вкусно, если использовать все домашние ингредиенты.
Ингредиенты:
- очищенные кабачки – 1.5 кг.
- морковь – 500 г
- лук – 500 г
- чеснок – 5 зубчиков
- масло рафинированное – 125 мл.
- сахар – 50 г
- соль – 25 г
- томатная паста – 150 г
- молотый черный перец – 0,5 ч.л.
- уксус 9% – 25 мл.
Способ приготовления:
1. Нарезать полукольцами лук.
2. Морковь натереть на большой терке.
3. Измельчить чеснок.
4. Нагреть сковороду.
5. Вылить масло.
6. Добавить лук, морковь и чеснок.
7. Периодически перемешать, обжарить 10 минут.
8. Пока овощи жарят – нарезать кабачки мелким кубиком.
9. Когда приготовится зажарка, выложить ее в кастрюлю.
10. Добавить кабачки, соль и сахар.
11. Все перемешать.
12. Проварить на среднем огне 30 минут после закипания, периодически помешивая.
13. Когда прошло 30 минут, добавить молотый перец и томатную пасту. Тушить еще 10 минут.
14. После этого добавить уксус. Еще раз перемешать.
15. Снять с огня.
16. Взбить блендером до однородной массы.
17. Икру разлить в стерилизованные банки.
18. Закрутить стерилизованными крышками.
19. Перевернуть и отправить на сутки под теплое одеяло.
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