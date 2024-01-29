Для блинов можно готовить разные начинки, начиная от сладких – яблоко, творог, орехи, заканчивая солеными – твердый сыр, крем-сыр, рыба, авокадо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной начинки для блинов, из красной рыбы, с авокадо и крем-сыром.

Видео дня

Ингредиенты:

блины – 16 шт

красная соленая рыба – 180 г

крем-творог 5 ст. л.

авокадо – 1 шт.

плавленый сырок – 2 шт.

укроп

майонез 1-2 ст. л.

соль

Способ приготовления:

1. Авокадо и крем-сыр перебейте до однородности, добавьте тертый плавленый сыр.

2. Выложите блины.

3. Сверху намазку из авокадо, красную рыбу и сверните в рулет и порежьте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: