Самая вкусная начинка для блинов из авокадо, крем-сыра и красной рыбы: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Самая вкусная начинка для блинов из авокадо, крем-сыра и красной рыбы: готовится 10 минут

Для блинов можно готовить разные начинки, начиная от сладких – яблоко, творог, орехи, заканчивая солеными – твердый сыр, крем-сыр, рыба, авокадо. 

С чем приготовить блины

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной начинки для блинов, из красной рыбы, с авокадо и крем-сыром. 

Рецепт блинов с начинкой
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Ингредиенты:

  • блины – 16 шт
  • красная соленая рыба – 180 г
  • крем-творог 5 ст. л.
  • авокадо – 1 шт. 
  • плавленый сырок – 2 шт. 
  • укроп
  • майонез  1-2 ст. л.
  • соль

Способ приготовления: 

1. Авокадо и крем-сыр перебейте до однородности, добавьте тертый плавленый сыр. 

Ингредиенты для начинки

2. Выложите блины.

Приготовление блинов с начинкой

3. Сверху намазку из авокадо, красную рыбу и сверните в рулет и порежьте.

Готовые блины

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