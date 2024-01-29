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Самая вкусная начинка для блинов из авокадо, крем-сыра и красной рыбы: готовится 10 минут
Для блинов можно готовить разные начинки, начиная от сладких – яблоко, творог, орехи, заканчивая солеными – твердый сыр, крем-сыр, рыба, авокадо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной начинки для блинов, из красной рыбы, с авокадо и крем-сыром.
Ингредиенты:
- блины – 16 шт
- красная соленая рыба – 180 г
- крем-творог 5 ст. л.
- авокадо – 1 шт.
- плавленый сырок – 2 шт.
- укроп
- майонез 1-2 ст. л.
- соль
Способ приготовления:
1. Авокадо и крем-сыр перебейте до однородности, добавьте тертый плавленый сыр.
2. Выложите блины.
3. Сверху намазку из авокадо, красную рыбу и сверните в рулет и порежьте.
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