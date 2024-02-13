Самая вкусная намазка из сала с чесноком: готовится 3 минуты
Сало – очень вкусный и сытный продукт, который можно есть в сыром виде, а также можно солить, мариновать и делать вкусные намазки, добавлять в котлеты. Еще из салом часто запекают картофель, оно придает картофелю очень приятный вкус.
Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусной и очень простой в приготовлении намазки из сала, с чесноком.
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Ингредиенты:
- Сало – 1 кг
- Чеснок – 1 головка
- Специи, соль
Способ приготовления:
1. Из сала снимите кожу, порежьте кусками.
2. Пропустите через мясорубку вместе с чесноком.
3. Добавьте специи, соль, перемешайте.
4. Переложите намазку чередуя слои со специями в форму с пищевой пленкой, сверху накрой пленкой и поставьте в холодильник.
Готовую намазку порежьте и выложите на хлеб!
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