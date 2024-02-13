Сало – очень вкусный и сытный продукт, который можно есть в сыром виде, а также можно солить, мариновать и делать вкусные намазки, добавлять в котлеты. Еще из салом часто запекают картофель, оно придает картофелю очень приятный вкус.

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусной и очень простой в приготовлении намазки из сала, с чесноком.

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Ингредиенты:

Сало – 1 кг

Чеснок – 1 головка

Специи, соль

Способ приготовления:

1. Из сала снимите кожу, порежьте кусками.

2. Пропустите через мясорубку вместе с чесноком.

3. Добавьте специи, соль, перемешайте.

4. Переложите намазку чередуя слои со специями в форму с пищевой пленкой, сверху накрой пленкой и поставьте в холодильник.

Готовую намазку порежьте и выложите на хлеб!

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