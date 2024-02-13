Самая вкусная намазка из сала с чесноком: готовится 3 минуты

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
120
Рецепт намазки из сала

Сало – очень вкусный и сытный продукт, который можно есть в сыром виде, а также можно солить, мариновать и делать вкусные намазки, добавлять в котлеты. Еще из салом часто запекают картофель, оно придает картофелю очень приятный вкус. 

Что приготовить из сала

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусной и очень простой в приготовлении намазки из сала, с чесноком. 

Рецепт намазки из сала
Видео дня

Ингредиенты:

  • Сало – 1 кг
  • Чеснок – 1 головка
  • Специи, соль 

Способ приготовления: 

1. Из сала снимите кожу, порежьте кусками.

Сало для намазки

2. Пропустите через мясорубку вместе с чесноком.

Сало с чесноком

3. Добавьте специи, соль, перемешайте.

Основа для намазки

4. Переложите намазку чередуя слои со специями в форму с пищевой пленкой, сверху накрой пленкой и поставьте в холодильник. 

Специи для блюда

Готовую намазку порежьте и выложите на хлеб!

Готовая намазка

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты