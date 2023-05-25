Самая вкусная окрошка на квасе: как приготовить сезонное прохладное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Самая вкусная окрошка на квасе: как приготовить сезонное прохладное блюдо

Прохладная окрошка со свежими овощами – идеальное блюдо в летнюю жару. Особенно если все компоненты домашние. Для основания часто выбирают кефир или сыворотку. Но если молочный вкус вам не нравится – можете добавить квас.

Идея приготовления прохладной окрошки на квасе опубликована на кулинарной странице fayna_kitchen в Instagram. Вкус получается очень пикантным и свежим.

Самая вкусная окрошка на квасе: как приготовить сезонное прохладное блюдо

Ингредиенты:

  • квас
  • сметана
  • вареный картофель в мундире – 4-6 шт
  • колбаса вареная (можно заменить на отварное куриное филе, но все же с колбасой лучше) – 300 г
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  • яйца сваренные вкрутую – 3-4 шт.
  • редис – 5-7 шт
  • огурцы свежие – 2 больших
  • укроп свежий – 1 пучок
  • зеленый лук свежий – 1 пучок

Способ приготовления:

Самая вкусная окрошка на квасе: как приготовить сезонное прохладное блюдо

1. Все составляющие, кроме зелени, почистить.

2. Нарезать кубиками, как салат оливье.

Самая вкусная окрошка на квасе: как приготовить сезонное прохладное блюдо

3. Лук и укроп измельчать.

3. Все хорошо перемешать и посолить по вкусу.

Самая вкусная окрошка на квасе: как приготовить сезонное прохладное блюдо

4. Залить квасом.

5. Добавить сметану.

Самая вкусная окрошка на квасе: как приготовить сезонное прохладное блюдо

6. Еще раз перемешать и оставить настаиваться в холодильнике.

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