Видео дня
Самая вкусная окрошка на квасе: как приготовить сезонное прохладное блюдо
Прохладная окрошка со свежими овощами – идеальное блюдо в летнюю жару. Особенно если все компоненты домашние. Для основания часто выбирают кефир или сыворотку. Но если молочный вкус вам не нравится – можете добавить квас.
Идея приготовления прохладной окрошки на квасе опубликована на кулинарной странице fayna_kitchen в Instagram. Вкус получается очень пикантным и свежим.
Ингредиенты:
- квас
- сметана
- вареный картофель в мундире – 4-6 шт
- колбаса вареная (можно заменить на отварное куриное филе, но все же с колбасой лучше) – 300 г
- яйца сваренные вкрутую – 3-4 шт.
- редис – 5-7 шт
- огурцы свежие – 2 больших
- укроп свежий – 1 пучок
- зеленый лук свежий – 1 пучок
Способ приготовления:
1. Все составляющие, кроме зелени, почистить.
2. Нарезать кубиками, как салат оливье.
3. Лук и укроп измельчать.
3. Все хорошо перемешать и посолить по вкусу.
4. Залить квасом.
5. Добавить сметану.
6. Еще раз перемешать и оставить настаиваться в холодильнике.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: