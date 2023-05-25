Прохладная окрошка со свежими овощами – идеальное блюдо в летнюю жару. Особенно если все компоненты домашние. Для основания часто выбирают кефир или сыворотку. Но если молочный вкус вам не нравится – можете добавить квас.

Идея приготовления прохладной окрошки на квасе опубликована на кулинарной странице fayna_kitchen в Instagram. Вкус получается очень пикантным и свежим.

Ингредиенты:

квас

сметана

вареный картофель в мундире – 4-6 шт

колбаса вареная (можно заменить на отварное куриное филе, но все же с колбасой лучше) – 300 г

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яйца сваренные вкрутую – 3-4 шт.

редис – 5-7 шт

огурцы свежие – 2 больших

укроп свежий – 1 пучок

зеленый лук свежий – 1 пучок

Способ приготовления:

1. Все составляющие, кроме зелени, почистить.

2. Нарезать кубиками, как салат оливье.

3. Лук и укроп измельчать.

3. Все хорошо перемешать и посолить по вкусу.

4. Залить квасом.

5. Добавить сметану.

6. Еще раз перемешать и оставить настаиваться в холодильнике.

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