Панировка для мяса – один из главных компонентов при приготовлении мясных блюд, особенно отбивных. Именно удачная панировка сделает мясо мягким, но также и неудачная может сделать блюдо сухим и жестким.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусной панировки из сыра, которая сделает мясо очень мягким и сочным.

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Ингредиенты:

Филе куриное

Сыр пармезан или твердый, можно взять микс сыров

Мука

Яйцо

Масло для жарки

Соль и перец

Способ приготовления:

1. Филе разрежьте вдоль пополам. Немного отбейте, хорошо посолите и поперчите.

2. Сыр натрите на терке.

3. Яйцо взбейте с солью.

4. Панировка: 1 емкость с мукой, 2 – со взбитым яйцом с водой, 3 – с тертым на мелкую или среднюю терку сыром.

5. Филе обмокните в муку, затем в яичную массу и в сыр.

6. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон и выложите на бумажное полотенце, чтобы забрать лишний жир.

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