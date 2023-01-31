Самая вкусная панировка для сочного и вкусного филе: рассказываем, из чего приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт панировки

Панировка для мяса – один из главных компонентов при приготовлении мясных блюд, особенно отбивных. Именно удачная панировка сделает мясо мягким, но также и неудачная может сделать блюдо сухим и жестким. 

Отбивные в панировке

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусной панировки из сыра, которая сделает мясо очень мягким и сочным. 

Рецепт филе в панировке
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Ингредиенты:

  • Филе куриное
  • Сыр пармезан или твердый, можно взять микс сыров
  • Мука
  • Яйцо 
  • Масло для жарки
  • Соль и перец

Способ приготовления:

1. Филе разрежьте вдоль пополам. Немного отбейте, хорошо посолите и поперчите. 

Филе для блюда

2. Сыр натрите на терке. 

Натертый сыр

3. Яйцо взбейте с солью. 

Яйца для панировки

4. Панировка: 1 емкость с мукой, 2  – со взбитым яйцом с водой, 3 – с тертым на мелкую или среднюю терку сыром.

Приготовление мяса в панировке

5. Филе обмокните в муку, затем в яичную массу и в сыр. 

6. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон и выложите на бумажное полотенце, чтобы забрать лишний жир.

Готовое филе

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