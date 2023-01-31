Самая вкусная панировка для сочного и вкусного филе: рассказываем, из чего приготовить
Панировка для мяса – один из главных компонентов при приготовлении мясных блюд, особенно отбивных. Именно удачная панировка сделает мясо мягким, но также и неудачная может сделать блюдо сухим и жестким.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусной панировки из сыра, которая сделает мясо очень мягким и сочным.
Ингредиенты:
- Филе куриное
- Сыр пармезан или твердый, можно взять микс сыров
- Мука
- Яйцо
- Масло для жарки
- Соль и перец
Способ приготовления:
1. Филе разрежьте вдоль пополам. Немного отбейте, хорошо посолите и поперчите.
2. Сыр натрите на терке.
3. Яйцо взбейте с солью.
4. Панировка: 1 емкость с мукой, 2 – со взбитым яйцом с водой, 3 – с тертым на мелкую или среднюю терку сыром.
5. Филе обмокните в муку, затем в яичную массу и в сыр.
6. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон и выложите на бумажное полотенце, чтобы забрать лишний жир.
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