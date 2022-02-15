Самая вкусная пицца на бездрожжевом тесте: как приготовить низкокалорийную выпечку

Обычно для пиццы готовят дрожжевое тесто, которое делает основу выпечки очень мягкой и пышной. Но если вы следите за своей фигурой и опасаетесь лишних калорий, это не совсем удачный вариант. Но пиццу вполне можно приготовить даже без дрожжей.

Рецептом пиццы на бездрожжевом тесте поделилась фудблогер Юлия Бандура (cooking_by_y) в своем кулинарном блоге в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 350 гр⁣⁣⠀

яйца – 2 шт ⁣⁣⠀

молоко – 120 мл ⁣⁣⠀

соль – 1 ч. л.⁣⁣⠀

растительное масло – 2 ст. л. ⁣⁣⠀

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Ингредиенты для начинки использовать по собственному вкусу.

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с молоком до однородности. ⁣⁣⠀

2. Добавить часть просеянной муки и соль. Перемешать.

3. Налить масло и добавить остальную муку. Замешайте тесто и оставьте его на 20-30 минут.

4. Раскатать тесто в тонкий пласт, выложить на пергамент и противень.

5. Сформировать бортики. смазать кетчупом, выложить начинку и посыпать творогом.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут.

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