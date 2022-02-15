Самая вкусная пицца на бездрожжевом тесте: как приготовить низкокалорийную выпечку
Обычно для пиццы готовят дрожжевое тесто, которое делает основу выпечки очень мягкой и пышной. Но если вы следите за своей фигурой и опасаетесь лишних калорий, это не совсем удачный вариант. Но пиццу вполне можно приготовить даже без дрожжей.
Рецептом пиццы на бездрожжевом тесте поделилась фудблогер Юлия Бандура (cooking_by_y) в своем кулинарном блоге в Instagram.
Ингредиенты:
мука – 350 гр⠀
яйца – 2 шт ⠀
молоко – 120 мл ⠀
соль – 1 ч. л.⠀
растительное масло – 2 ст. л. ⠀
Ингредиенты для начинки использовать по собственному вкусу.
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с молоком до однородности. ⠀
2. Добавить часть просеянной муки и соль. Перемешать.
3. Налить масло и добавить остальную муку. Замешайте тесто и оставьте его на 20-30 минут.
4. Раскатать тесто в тонкий пласт, выложить на пергамент и противень.
5. Сформировать бортики. смазать кетчупом, выложить начинку и посыпать творогом.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут.
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