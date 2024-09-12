Самая вкусная семга в сливочном соусе: готовится прямо на сковороде
Изысканную семгу очень легко приготовить в домашних условиях прямо на сковороде. Для этого нужно сделать нежный сливочный соус и просто протушить в нем рыбу. Мясо просто тает во рту.
Идея приготовления нежной семги в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера Екатерины с никомkatherine.khoma в Instagram. Сливки должны быть не менее 20%.
Ингредиенты:
- семга – 400 г
- черный молотый перец
- соль
- сливочное масло – 15 г
- маленькая желтая луковица – 1 шт.
- овощной бульон – 100 мл.
- сушеные помидоры (я брала с чесноком и базиликом) – 2 ч.л.
- сливки от 20% – 200 мл
- листья шпината – 70 г
- оливковое масло для жарки
Способ приготовления:
1. Рыбу посолить и поперчить по вкусу.
2. Обжарить со всех сторон на оливковом масле до золотистого цвета.
3. Переложить на чистую тарелку и отложить.
4. В той же сковороде растопить сливочное масло.
5. Добавить измельченный лук и обжарить до прозрачности.
6. Добавить овощной бульон и дать соусу немного испариться.
7. Убавьте огонь до минимума, добавить сушеные помидоры, сливки и тушить, помешивая, до однородности.
8. Добавить соль и перец по вкусу.
9. Добавить листья шпината и протушить еще несколько минут.
10. Перемешать и дать соусу немного загустеть.
11. Повернуть рыбу в сковороду, полить соусом и дайте прогреться несколько минут.
12. Подавать с любимым гарниром.
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