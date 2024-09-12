Изысканную семгу очень легко приготовить в домашних условиях прямо на сковороде. Для этого нужно сделать нежный сливочный соус и просто протушить в нем рыбу. Мясо просто тает во рту.

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Идея приготовления нежной семги в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера Екатерины с никомkatherine.khoma в Instagram. Сливки должны быть не менее 20%.

Ингредиенты:

семга – 400 г

черный молотый перец

соль

сливочное масло – 15 г

маленькая желтая луковица – 1 шт.

овощной бульон – 100 мл.

сушеные помидоры (я брала с чесноком и базиликом) – 2 ч.л.

сливки от 20% – 200 мл

листья шпината – 70 г

оливковое масло для жарки

Способ приготовления:

1. Рыбу посолить и поперчить по вкусу.

2. Обжарить со всех сторон на оливковом масле до золотистого цвета.

3. Переложить на чистую тарелку и отложить.

4. В той же сковороде растопить сливочное масло.

5. Добавить измельченный лук и обжарить до прозрачности.

6. Добавить овощной бульон и дать соусу немного испариться.

7. Убавьте огонь до минимума, добавить сушеные помидоры, сливки и тушить, помешивая, до однородности.

8. Добавить соль и перец по вкусу.

9. Добавить листья шпината и протушить еще несколько минут.

10. Перемешать и дать соусу немного загустеть.

11. Повернуть рыбу в сковороду, полить соусом и дайте прогреться несколько минут.

12. Подавать с любимым гарниром.

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