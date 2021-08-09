Самая вкусная солянка для сытного обеда – 2 варианта блюда

Солянка – вкусный, густой, наваристый суп, который готовится очень просто, казалось бы, достаточно лишь взять все, что есть в холодильнике и правильно соединить. Но, очень важно – правильно сварить бульон, а также – сделать хорошую томатную заправку с чесноком, чтоб блюдо было по-настоящему вкусным.

Редакция FoodOboz подготовила 2 рецепта вкусной солянки для сытного обеда, которая точно получится удачной и ароматной.

1. Солянка с копченостями

Ингредиенты:

Мясо любое – 450 г

Ветчина, колбаса – 300 г

Лимон – 1 шт.

Чеснок – 2-4 зуб.

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Лук – 2 шт.

Маринованные огурцы – 2-4 шт.

Маслины – 10 шт.

Зелень любая – 1 пучок

Томатная паста – 1 ст. л.

Сметана – 2-3 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Лавровый лист – 1-2 шт.

Способ приготовления:

Помойте мясо, порежьте средними кусками, выложите в кастрюлю, залейте водой, добавьте целую луковицу, варите до кипения. Когда мясо в бульоне разварится – порежьте ветчину, колбасу и отправьте к кастрюлю, перемешайте. Нарежьте соленые огурцы, маслины и отправьте в бульон, доведите до кипения. Лук измельчите вместе с чесноком и обжарьте на растительном масле, добавьте томатную пасту, соль, перец и томите все около 10 минут. Готовую пассеровку добавьте в бульон, перемешайте и варите еще 5-10 минут.

Дайте блюду настояться, перед подачей можно добавить в тарелки сметану и лимон.

2. Солянка без огурцов

Ингредиенты:

Телятина – 300 г

Копченые сосиски – 100 г

Салями – 100 г

Лук – 3 шт.

Оливки – 10 шт.

Лимон – 1 шт.

Каперсы – 50 г

Кинза, укроп, петрушка – по 30 г

Томатная паста – 200 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Мясо помойте и нарежьте средними кусками, залейте водой и отправьте на огонь. Оливки разрежьте пополам и добавьте к мясу. Бульон варите до тех пор, пока не разварится мясо. Лимон помойте, из половины выдавите сок, а вторую половину – нарежьте. Сок добавьте в бульон. Нарежьте лук кольцами, сосиски и колбасу порежьте мелкими брусочками, обжарьте все до золотистости, добавьте томатную пасту и измельченные каперсы. По готовности добавьте это все в бульон, посолите, поперчите и доведите до кипения, после варите еще 10 минут. В самом конце добавьте измельченную зелень.

Блюдо лучше всего есть горячим, перед подачей добавьте ломтики лимона.

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