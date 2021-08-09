Самая вкусная солянка для сытного обеда – 2 варианта блюда
Солянка – вкусный, густой, наваристый суп, который готовится очень просто, казалось бы, достаточно лишь взять все, что есть в холодильнике и правильно соединить. Но, очень важно – правильно сварить бульон, а также – сделать хорошую томатную заправку с чесноком, чтоб блюдо было по-настоящему вкусным.
Редакция FoodOboz подготовила 2 рецепта вкусной солянки для сытного обеда, которая точно получится удачной и ароматной.
1. Солянка с копченостями
Ингредиенты:
Мясо любое – 450 г
Ветчина, колбаса – 300 г
Лимон – 1 шт.
Чеснок – 2-4 зуб.
Лук – 2 шт.
Маринованные огурцы – 2-4 шт.
Маслины – 10 шт.
Зелень любая – 1 пучок
Томатная паста – 1 ст. л.
Сметана – 2-3 ст. л.
Соль, перец – по вкусу
Лавровый лист – 1-2 шт.
Способ приготовления:
Помойте мясо, порежьте средними кусками, выложите в кастрюлю, залейте водой, добавьте целую луковицу, варите до кипения.
Когда мясо в бульоне разварится – порежьте ветчину, колбасу и отправьте к кастрюлю, перемешайте.
Нарежьте соленые огурцы, маслины и отправьте в бульон, доведите до кипения.
Лук измельчите вместе с чесноком и обжарьте на растительном масле, добавьте томатную пасту, соль, перец и томите все около 10 минут.
Готовую пассеровку добавьте в бульон, перемешайте и варите еще 5-10 минут.
Дайте блюду настояться, перед подачей можно добавить в тарелки сметану и лимон.
2. Солянка без огурцов
Ингредиенты:
Телятина – 300 г
Копченые сосиски – 100 г
Салями – 100 г
Лук – 3 шт.
Оливки – 10 шт.
Лимон – 1 шт.
Каперсы – 50 г
Кинза, укроп, петрушка – по 30 г
Томатная паста – 200 г
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Мясо помойте и нарежьте средними кусками, залейте водой и отправьте на огонь.
Оливки разрежьте пополам и добавьте к мясу.
Бульон варите до тех пор, пока не разварится мясо.
Лимон помойте, из половины выдавите сок, а вторую половину – нарежьте. Сок добавьте в бульон.
Нарежьте лук кольцами, сосиски и колбасу порежьте мелкими брусочками, обжарьте все до золотистости, добавьте томатную пасту и измельченные каперсы.
По готовности добавьте это все в бульон, посолите, поперчите и доведите до кипения, после варите еще 10 минут.
В самом конце добавьте измельченную зелень.
Блюдо лучше всего есть горячим, перед подачей добавьте ломтики лимона.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно выбрать артишоки и, как их приготовить так, чтобы было вкусно и сытно.