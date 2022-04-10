Самая вкусная творожная паска с шоколадом и миндалем: рецептом поделился Владимир Ярославский
Если вы давно хотели приготовить вкусную паску без муки, идеальным вариантом станет – творожная паска. Готовится она очень просто и быстро, туда можно добавить миндаль, шоколад, ваниль.
Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом очень вкусной творожной паски с белым шоколадом и орехами.
Ингредиенты:
зернистый сыр – 300
желтки – 3 шт.
сливки – 100 мл
сахар – 30 г
сливочное масло – 50 г
белый шоколад – 50 г
цукаты и изюм – 50 г
кокосовая стружка – 1 ст. л.
миндаль – 1 ст. л.
ваниль – щепотка
Способ приготовления:
1. Сыр отожмите через марлю, чтобы избавимся от излишней влаги.
2. Переложите в сотейник сыр, желтки, сливочное масло, сахар и перебейте блендером до однородности. А также можно просто перетереть сыр через предварительно через сито.
3. Переставьте сотейник на плиту, помешивайте все ингредиенты, когда появятся первые "пузырьки"снимите с огня.
4. В горячую смесь добавьте белый шоколад и хорошо размешайте лопаткой, пока он не раствориться.
5. Туда добавьте туда замоченный изюм, кокосовую стружку и, по желанию, ваниль и миндаль.
6. В форму выложите марлю, выложите теплую смесь и разровняйте ложкой, сложите края марли вверх и положите небольшой пресс, например, 300г крупы на тарелку, чтобы лишняя жидкость стекала и ставлю в холодильник в сутки или минимум с вечера до утра.
7. После украсьте готовую паску белым шоколадом, цукатами, орехами.
Хранить ее можно в холодильнике 3-4 дня, накрыв пленкой.
Советы от кулинара:
Можно делать и без белого шоколада – будет более нежной и менее сладкой
Сливки можно заменить сметаной 20%
Если нет изюма кладите сухофрукты или цукаты
Курагу не стоит потому что с сыром она дает металлический привкус
Делаете без изюма – увеличьте немного сахара
Орехи можно менять по желанию
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