Если вы давно хотели приготовить вкусную паску без муки, идеальным вариантом станет – творожная паска. Готовится она очень просто и быстро, туда можно добавить миндаль, шоколад, ваниль.

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом очень вкусной творожной паски с белым шоколадом и орехами.

Ингредиенты:

зернистый сыр – 300

желтки – 3 шт.

сливки – 100 мл

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сахар – 30 г

сливочное масло – 50 г

белый шоколад – 50 г

цукаты и изюм – 50 г

кокосовая стружка – 1 ст. л.

миндаль – 1 ст. л.

ваниль – щепотка

Способ приготовления:

1. Сыр отожмите через марлю, чтобы избавимся от излишней влаги.

2. Переложите в сотейник сыр, желтки, сливочное масло, сахар и перебейте блендером до однородности. А также можно просто перетереть сыр через предварительно через сито.

3. Переставьте сотейник на плиту, помешивайте все ингредиенты, когда появятся первые "пузырьки"снимите с огня.

4. В горячую смесь добавьте белый шоколад и хорошо размешайте лопаткой, пока он не раствориться.

5. Туда добавьте туда замоченный изюм, кокосовую стружку и, по желанию, ваниль и миндаль.

​​​​​​​6. В форму выложите марлю, выложите теплую смесь и разровняйте ложкой, сложите края марли вверх и положите небольшой пресс, например, 300г крупы на тарелку, чтобы лишняя жидкость стекала и ставлю в холодильник в сутки или минимум с вечера до утра.

7. После украсьте готовую паску белым шоколадом, цукатами, орехами.

Хранить ее можно в холодильнике 3-4 дня, накрыв пленкой.

Советы от кулинара:

Можно делать и без белого шоколада – будет более нежной и менее сладкой

Сливки можно заменить сметаной 20%

Если нет изюма кладите сухофрукты или цукаты ​​​​​​​

Курагу не стоит потому что с сыром она дает металлический привкус

Делаете без изюма – увеличьте немного сахара

Орехи можно менять по желанию

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