В осенний период особенно часто готовят тыквенную кашу. Она очень питательная, в меру сладкая и имеет много витаминов. А для того, чтобы вкус был еще лучше, стоит добавить несколько простых компонентов.

Идея приготовления тыквенной молочной каши с пшеном опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. В блюдо следует добавить корицу, масло, а также сухофрукты.

Ингредиенты:

1 л молока или нежирных сливок

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200 г пшена

500 г тыквы

50 г сливочного масла

5 ст.л сахара

1 ч.л. корицы (без горки)

50 г изюма

Способ приготовления:

1. Тыкву подготовить, почистить и порезать мелким кубиком.

2. Пшено промыть.

3. В молоко всыпать пшено и тыкву.

4. Довести до кипения, добавить сахар, корицу и сливочное масло.

5. Варить 20 минут.

6. К каше добавить изюм, перемешать.

7. Накрыть фольгой и поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

8. Вытащить из духовки, перемешать.

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