Самая вкусная тыквенная каша с пшеном: что добавить в блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Самая вкусная тыквенная каша с пшеном: что добавить в блюдо

В осенний период особенно часто готовят тыквенную кашу. Она очень питательная, в меру сладкая и имеет много витаминов. А для того, чтобы вкус был еще лучше, стоит добавить несколько простых компонентов.

Идея приготовления тыквенной молочной каши с пшеном опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. В блюдо следует добавить корицу, масло, а также сухофрукты.

Самая вкусная тыквенная каша с пшеном: что добавить в блюдо

Ингредиенты:

  • 1 л молока или нежирных сливок
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  • 200 г пшена
  • 500 г тыквы
  • 50 г сливочного масла
  • 5 ст.л сахара
  • 1 ч.л. корицы (без горки)
  • 50 г изюма

Способ приготовления:

Самая вкусная тыквенная каша с пшеном: что добавить в блюдо

1. Тыкву подготовить, почистить и порезать мелким кубиком.

2. Пшено промыть.

Самая вкусная тыквенная каша с пшеном: что добавить в блюдо

3. В молоко всыпать пшено и тыкву.

4. Довести до кипения, добавить сахар, корицу и сливочное масло.

Самая вкусная тыквенная каша с пшеном: что добавить в блюдо

5. Варить 20 минут.

Самая вкусная тыквенная каша с пшеном: что добавить в блюдо

6. К каше добавить изюм, перемешать.

7. Накрыть фольгой и поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Самая вкусная тыквенная каша с пшеном: что добавить в блюдо

8. Вытащить из духовки, перемешать.

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