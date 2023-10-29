Самая вкусная тыквенная каша с пшеном: что добавить в блюдо
В осенний период особенно часто готовят тыквенную кашу. Она очень питательная, в меру сладкая и имеет много витаминов. А для того, чтобы вкус был еще лучше, стоит добавить несколько простых компонентов.
Идея приготовления тыквенной молочной каши с пшеном опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. В блюдо следует добавить корицу, масло, а также сухофрукты.
Ингредиенты:
- 1 л молока или нежирных сливок
- 200 г пшена
- 500 г тыквы
- 50 г сливочного масла
- 5 ст.л сахара
- 1 ч.л. корицы (без горки)
- 50 г изюма
Способ приготовления:
1. Тыкву подготовить, почистить и порезать мелким кубиком.
2. Пшено промыть.
3. В молоко всыпать пшено и тыкву.
4. Довести до кипения, добавить сахар, корицу и сливочное масло.
5. Варить 20 минут.
6. К каше добавить изюм, перемешать.
7. Накрыть фольгой и поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
8. Вытащить из духовки, перемешать.
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