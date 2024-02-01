Самая вкусная запеченная рыба в духовке: какие овощи и специи добавить
Если вы предпочитаете питательные и диетические блюда – идеальным вариантом будет рыба. Она быстро запекается и сохраняет все свои витамины. А для того, чтобы продукт получился пряным и сочным – добавьте много овощей и специй.
Идея приготовления вкусной запеченной рыбы с овощами в духовке опубликована на странице фудблогера с ником cook_enjoying в Instagram. Особого вкус придаст белое сухое вино.
Ингредиенты:
- 2 очищенные рыбы (очень вкусно дорадо)
- соль/перец/специи
- 1/2 лимона
- 1 большой лук
- 5-6 помидоров черри
- 2 перца капи (может быть болгарский)
- оливковое масло
- белое сухое вино
Способ приготовления:
1. К рыбе добавить соль и специи.
2. Сделать надрезы и хорошо растереть, можно оставить на 3-4 часа, чтобы промариновать.
3. Форму для запекания смазать растительным маслом и выложить половину лука, сверху рыба.
4. Внутрь рыбок добавить лук и ломтики лимона.
5. Сверху полить лимонным соком.
6. Выложить нарезанный перец и череду.
7. Полить маслом и немного вином и посыпать еще солью/специями.
8. Отправить в духовку при температуре 200 градусов на 30-35 минут.
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