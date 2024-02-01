Если вы предпочитаете питательные и диетические блюда – идеальным вариантом будет рыба. Она быстро запекается и сохраняет все свои витамины. А для того, чтобы продукт получился пряным и сочным – добавьте много овощей и специй.

Идея приготовления вкусной запеченной рыбы с овощами в духовке опубликована на странице фудблогера с ником cook_enjoying в Instagram. Особого вкус придаст белое сухое вино.

Ингредиенты:

2 очищенные рыбы (очень вкусно дорадо)

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соль/перец/специи

1/2 лимона

1 большой лук

5-6 помидоров черри

2 перца капи (может быть болгарский)

оливковое масло

белое сухое вино

Способ приготовления:

1. К рыбе добавить соль и специи.

2. Сделать надрезы и хорошо растереть, можно оставить на 3-4 часа, чтобы промариновать.

3. Форму для запекания смазать растительным маслом и выложить половину лука, сверху рыба.

4. Внутрь рыбок добавить лук и ломтики лимона.

5. Сверху полить лимонным соком.

6. Выложить нарезанный перец и череду.

7. Полить маслом и немного вином и посыпать еще солью/специями.

8. Отправить в духовку при температуре 200 градусов на 30-35 минут.

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