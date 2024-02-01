Самая вкусная запеченная рыба в духовке: какие овощи и специи добавить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Самая вкусная запеченная рыба в духовке: какие овощи и специи добавить

Если вы предпочитаете питательные и диетические блюда – идеальным вариантом будет рыба. Она быстро запекается и сохраняет все свои витамины. А для того, чтобы продукт получился пряным и сочным – добавьте много овощей и специй.

Идея приготовления вкусной запеченной рыбы с овощами в духовке опубликована на странице фудблогера с ником cook_enjoying в Instagram. Особого вкус придаст белое сухое вино.

Самая вкусная запеченная рыба в духовке: какие овощи и специи добавить

Ингредиенты:

  • 2 очищенные рыбы (очень вкусно дорадо)
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  • соль/перец/специи
  • 1/2 лимона
  • 1 большой лук
  • 5-6 помидоров черри
  • 2 перца капи (может быть болгарский)
  • оливковое масло
  • белое сухое вино

Способ приготовления:

Самая вкусная запеченная рыба в духовке: какие овощи и специи добавить

1. К рыбе добавить соль и специи.

2. Сделать надрезы и хорошо растереть, можно оставить на 3-4 часа, чтобы промариновать.

3. Форму для запекания смазать растительным маслом и выложить половину лука, сверху рыба.

Самая вкусная запеченная рыба в духовке: какие овощи и специи добавить

4. Внутрь рыбок добавить лук и ломтики лимона.

5. Сверху полить лимонным соком.

Самая вкусная запеченная рыба в духовке: какие овощи и специи добавить

6. Выложить нарезанный перец и череду.

7. Полить маслом и немного вином и посыпать еще солью/специями.

Самая вкусная запеченная рыба в духовке: какие овощи и специи добавить

8. Отправить в духовку при температуре 200 градусов на 30-35 минут.

Самая вкусная запеченная рыба в духовке: какие овощи и специи добавить

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