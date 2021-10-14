С какой крупы лучше приготовить кулеш: секрет легендарного блюда казаков

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
5,5 т.
С какой крупы лучше приготовить кулеш: секрет легендарного блюда казаков

Традиционно в Украине в день казачества и Покрова Пресвятой Богородицы готовят кулеш – блюдо из крупы, мяса и овощей. Казаки ели его достаточно часто, ведь в нем есть все, что нужно для энергии, силы и здоровья.

Редакция FoodOboz делится секретами приготовления легендарного блюда. Идеей поделился фудблогер robinson_beard на своей странице в Instagram.

Обычно кулеш готовят на костре в большом чугунном котле.

Пшено – крупа для кулеша

Ингредиенты:

  • лук

  • морковь

  • сало

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Способ приготовления:

Ингредиенты для блюда

  1. Котел поставить на огонь.

  2. Забросить сало, нарезанное небольшими кусочками.

  3. Как только сало вытопится, добавить нарезанную морковь.

  4. Через 3 минуты лук.

  5. После того, как она подрумянится, добавить нарезанное мясо и все обжарить.

  6. Добавить пшено и картофель, залить водой, посолить.

  7. В миску к яйцам добавить соль, перец, нарезанный укроп.

  8. Как только пшено разварится, добавить яичную смесь, постоянно помешивать.

  9. Выключить и оставить еще на 5 минут.

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