С какой крупы лучше приготовить кулеш: секрет легендарного блюда казаков
Традиционно в Украине в день казачества и Покрова Пресвятой Богородицы готовят кулеш – блюдо из крупы, мяса и овощей. Казаки ели его достаточно часто, ведь в нем есть все, что нужно для энергии, силы и здоровья.
Редакция FoodOboz делится секретами приготовления легендарного блюда. Идеей поделился фудблогер robinson_beard на своей странице в Instagram.
Обычно кулеш готовят на костре в большом чугунном котле.
Ингредиенты:
лук
морковь
сало
Способ приготовления:
Котел поставить на огонь.
Забросить сало, нарезанное небольшими кусочками.
Как только сало вытопится, добавить нарезанную морковь.
Через 3 минуты лук.
После того, как она подрумянится, добавить нарезанное мясо и все обжарить.
Добавить пшено и картофель, залить водой, посолить.
В миску к яйцам добавить соль, перец, нарезанный укроп.
Как только пшено разварится, добавить яичную смесь, постоянно помешивать.
Выключить и оставить еще на 5 минут.
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