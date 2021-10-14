С какой крупы лучше приготовить кулеш: секрет легендарного блюда казаков

Традиционно в Украине в день казачества и Покрова Пресвятой Богородицы готовят кулеш – блюдо из крупы, мяса и овощей. Казаки ели его достаточно часто, ведь в нем есть все, что нужно для энергии, силы и здоровья.

Редакция FoodOboz делится секретами приготовления легендарного блюда. Идеей поделился фудблогер robinson_beard на своей странице в Instagram.

Обычно кулеш готовят на костре в большом чугунном котле.

Ингредиенты:

лук

морковь

сало

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подкопченая ком

пшено

яйца

укроп

картофель

Способ приготовления:

Котел поставить на огонь. Забросить сало, нарезанное небольшими кусочками. Как только сало вытопится, добавить нарезанную морковь. Через 3 минуты лук. После того, как она подрумянится, добавить нарезанное мясо и все обжарить. Добавить пшено и картофель, залить водой, посолить. В миску к яйцам добавить соль, перец, нарезанный укроп. Как только пшено разварится, добавить яичную смесь, постоянно помешивать. Выключить и оставить еще на 5 минут.

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